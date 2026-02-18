Эти машины не подведут: названы самые долговечные авто на рынке

Consumer Reports: рейтинг самых надежных машин 2026 года возглавил Honda Civic

Журнал Consumer Reports представил свой рейтинг самых надежных автомобилей на 2026 год, выделив десятку моделей с наивысшим запасом прочности. В список попали машины самых разных классов – от крупных внедорожников до небольших хетчбэков.

Лидером этого авторитетного исследования стала Honda Civic. Эксперты высоко оценили гибридную версию модели, оснащенную двухлитровым мотором мощностью 200 л. с. Такой Civic разгоняется до «сотни» за 7,5 с. Эксперты традиционно отмечают Honda Civic за долговечность и минимальное количество проблем в эксплуатации. Впрочем, Civic – далеко не единственный фаворит.

В топ-10, помимо хетчбэков, вошли и полноразмерные внедорожники, и седаны, и кроссоверы. Toyota Camry признали лучшим автомобилем среднего класса. Бизнес-седан теперь продается только в гибридной модификации с 2,5-литровым ДВС. По мнению экспертов, модель отличается идеальным сочетанием комфорта, управляемости и практичности, а уровень надежности вырос по сравнению с прошлогодней версией.

Toyota Camry

Subaru Crosstrek – лучший субкомпактный внедорожник 2026 года по версии Consumer Reports. Эксперты оценили его проходимость, высокий дорожный просвет и отличную управляемость.

Далее в рейтинге следуют Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 и Tesla Model Y.

