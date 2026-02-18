#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
18 февраля
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
Твердотельные аккумуляторы избавят...
Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России
18 февраля
Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России
Аналитик Целиков: Автомобили в Китае стоят...
Интерьер Tesla Cybercab
18 февраля
Без руля, педалей и зеркал: стартовал выпуск нового электрокара Tesla
Компания Tesla начала выпуск нового купе...

Эти машины не подведут: названы самые долговечные авто на рынке

Consumer Reports: рейтинг самых надежных машин 2026 года возглавил Honda Civic

Журнал Consumer Reports представил свой рейтинг самых надежных автомобилей на 2026 год, выделив десятку моделей с наивысшим запасом прочности. В список попали машины самых разных классов – от крупных внедорожников до небольших хетчбэков.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Лидером этого авторитетного исследования стала Honda Civic. Эксперты высоко оценили гибридную версию модели, оснащенную двухлитровым мотором мощностью 200 л. с. Такой Civic разгоняется до «сотни» за 7,5 с. Эксперты традиционно отмечают Honda Civic за долговечность и минимальное количество проблем в эксплуатации. Впрочем, Civic – далеко не единственный фаворит.

В топ-10, помимо хетчбэков, вошли и полноразмерные внедорожники, и седаны, и кроссоверы. Toyota Camry признали лучшим автомобилем среднего класса. Бизнес-седан теперь продается только в гибридной модификации с 2,5-литровым ДВС. По мнению экспертов, модель отличается идеальным сочетанием комфорта, управляемости и практичности, а уровень надежности вырос по сравнению с прошлогодней версией.

Toyota Camry
Toyota Camry

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Subaru Crosstrek – лучший субкомпактный внедорожник 2026 года по версии Consumer Reports. Эксперты оценили его проходимость, высокий дорожный просвет и отличную управляемость.

Далее в рейтинге следуют Subaru Forester, Toyota Grand Highlander, Lexus NX, BMW X5, Ford Maverick, Ford F-150 и Tesla Model Y.

Honda Civic
Toyota Camry
Subaru Crosstrek
Subaru Forester
Toyota Grand Highlander
Lexus NX
BMW X5
Ford Maverick
Ford F-150
Tesla Model Y

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Consumer Reports
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
Количество просмотров 22
18.02.2026 
Фото:Depositphotos | Производители
Поделиться:
Оцените материал:
0