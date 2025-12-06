#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Надежный японский седан снова можно купить в России новым по адекватной цене

Новый Honda Civic в базовой комплектации Comfort стоит в России 2,7 млн рублей

Седан Honda Civic 2025 модельного года теперь доступен для заказа у дистрибьютора марки Honda в России. Внешний вид автомобиля немного изменён, обновлено цифровое оборудование, а также представлены два варианта силовой установки – бензиновый турбомотор и гибридная версия e:HEV.

Honda Civic
Honda Civic

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Снаружи Civic получил обновлённый передний бампер, новую решётку радиатора и модифицированные фары. В более дорогих комплектациях предусмотрены колёсные диски большего диаметра. Однако общий силуэт и фирменные пропорции остались прежними.

Бензиновая модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором VTEC Turbo, который доступен в двух вариантах с мощностью 129 или 182 л. с. Обе версии имеют вариатор и передний привод, а средний расход топлива составляет 5,8 литра на 100 км.

Интерьер Honda Civic
Интерьер Honda Civic

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Гибридный Civic e:HEV построен на базе 2,0-литрового «атмосферника» и работает в паре с двумя электромоторами, общая мощность системы составляет 203 л. с., крутящий момент – 315 Н·м. Тут также используется трансмиссия e-CVT и передний привод, а расход топлива в смешанном цикле равен 4,5 литра на 100 км.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащён цифровой приборной панелью диагональю до 10,2 дюйма и центральным экраном на 9 дюймов. В более дорогих версиях предусмотрены задние воздуховоды и порты USB Type-C.

В России обновлённый Civic доступен в базовой комплектации Comfort с гарантией на 3 года или 100 000 км пробега, а цена стартует от 2 700 000 рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 7787
06.12.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Civic

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв