Надежный японский седан снова можно купить в России новым по адекватной цене

Новый Honda Civic в базовой комплектации Comfort стоит в России 2,7 млн рублей

Седан Honda Civic 2025 модельного года теперь доступен для заказа у дистрибьютора марки Honda в России. Внешний вид автомобиля немного изменён, обновлено цифровое оборудование, а также представлены два варианта силовой установки – бензиновый турбомотор и гибридная версия e:HEV.

Honda Civic

Снаружи Civic получил обновлённый передний бампер, новую решётку радиатора и модифицированные фары. В более дорогих комплектациях предусмотрены колёсные диски большего диаметра. Однако общий силуэт и фирменные пропорции остались прежними.

Бензиновая модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором VTEC Turbo, который доступен в двух вариантах с мощностью 129 или 182 л. с. Обе версии имеют вариатор и передний привод, а средний расход топлива составляет 5,8 литра на 100 км.

Интерьер Honda Civic

Гибридный Civic e:HEV построен на базе 2,0-литрового «атмосферника» и работает в паре с двумя электромоторами, общая мощность системы составляет 203 л. с., крутящий момент – 315 Н·м. Тут также используется трансмиссия e-CVT и передний привод, а расход топлива в смешанном цикле равен 4,5 литра на 100 км.

В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащён цифровой приборной панелью диагональю до 10,2 дюйма и центральным экраном на 9 дюймов. В более дорогих версиях предусмотрены задние воздуховоды и порты USB Type-C.

В России обновлённый Civic доступен в базовой комплектации Comfort с гарантией на 3 года или 100 000 км пробега, а цена стартует от 2 700 000 рублей.

«За рулем» можно читать и в MAX