Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Porsche 911 Turbo S
19 февраля
В России назвали дату появления самого мощного Porsche 911 нового поколения
Дилер «Рольф» анонсировал старт продаж...
Volkswagen Multivan
19 февраля
Новые Volkswagen Multivan уже доступны в РФ: называем цены
Дилеры в России готовятся к началу продаж...
BAIC X55
19 февраля
Скидка в четверть цены: одна из версий популярного кроссовера резко подешевела
Кроссовер BAIC X55 в комплектации Luxury...

Подключаемые гибриды, которые бросят вызов BMW M3: новинка от Audi

Компания Audi представит новые седан и универсал RS5 с гибридной установкой

Немецкий автопроизводитель Audi готовится к премьере обновленных спортверсий своих моделей. Речь идет о седане и универсале RS5, которые впервые получат гибридную силовую установку. Семейство RS5 придет на смену машинам RS4 и станет конкурентом BMW M3. Дебют новинок, по предварительным данным, намечен уже на 19 февраля 2026 года.

Audi RS5
Audi RS5

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

До этого момента машины проходили интенсивные дорожные испытания, причем не только на обычных европейских трассах, но и на специальных гоночных треках. Такие тесты обычно говорят о серьезных изменениях в технической начинке – в данном случае о переходе на гибридную технологию. Это логичный шаг для бренда, который стремится сохранить высокие динамические характеристики, одновременно адаптируясь к современным экологическим требованиям.

Модель получила массивную решетку радиатора с огромными воздухозаборниками, широкие крылья и развитый диффузор с двумя овальными патрубками выхлопной системы.

Audi RS5
Audi RS5

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

У седана появится спойлер на крышке багажника, у универсала – на крыше. Отделка зеркал, накладок и юбок может быть глянцево-черной или карбоновой.

Рекомендуем
Так будет выглядеть преемник легендарного «немца»

Внутри автомобиль отделан алькантарой, присутствуют красные кнопки на руле, логотипы RS и три экрана на передней панели: 11,9-дюймовая цифровая приборка, 14,5-дюймовый дисплей мультимедиа и 10,9-дюймовый экран для пассажира.

Под капотом – знакомый 2,9-литровый twin-turbo V6, но теперь в паре с электродвигателями. Это плагин-гибридная установка, которая будет заметно мощнее 362-сильной версии S5.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 36
19.02.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0