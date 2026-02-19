Подключаемые гибриды, которые бросят вызов BMW M3: новинка от Audi

Компания Audi представит новые седан и универсал RS5 с гибридной установкой

Немецкий автопроизводитель Audi готовится к премьере обновленных спортверсий своих моделей. Речь идет о седане и универсале RS5, которые впервые получат гибридную силовую установку. Семейство RS5 придет на смену машинам RS4 и станет конкурентом BMW M3. Дебют новинок, по предварительным данным, намечен уже на 19 февраля 2026 года.

Audi RS5

До этого момента машины проходили интенсивные дорожные испытания, причем не только на обычных европейских трассах, но и на специальных гоночных треках. Такие тесты обычно говорят о серьезных изменениях в технической начинке – в данном случае о переходе на гибридную технологию. Это логичный шаг для бренда, который стремится сохранить высокие динамические характеристики, одновременно адаптируясь к современным экологическим требованиям.

Модель получила массивную решетку радиатора с огромными воздухозаборниками, широкие крылья и развитый диффузор с двумя овальными патрубками выхлопной системы.

Audi RS5

У седана появится спойлер на крышке багажника, у универсала – на крыше. Отделка зеркал, накладок и юбок может быть глянцево-черной или карбоновой.

Внутри автомобиль отделан алькантарой, присутствуют красные кнопки на руле, логотипы RS и три экрана на передней панели: 11,9-дюймовая цифровая приборка, 14,5-дюймовый дисплей мультимедиа и 10,9-дюймовый экран для пассажира.

Под капотом – знакомый 2,9-литровый twin-turbo V6, но теперь в паре с электродвигателями. Это плагин-гибридная установка, которая будет заметно мощнее 362-сильной версии S5.

