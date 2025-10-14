#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Так будет выглядеть преемник легендарного «немца»

Audi Concept C стал первым проектом нового шеф-дизайнера марки Массимо Фраскеллы

В конце 90х годов купе Audi TT ­удивило рынок необычным дизайном и оказалось весьма успешным, прожив три поколения.

Рекомендуем
Топ-15 самых уродливых концептов — кто мог такое одобрить?!

Concept C вдохновлен им, а также гоночными болидами Auto Union тридцатых годов. Это – первый проект нового шеф-дизайнера марки Массимо Фраскеллы. Заданный стиль должен перейти на серийные модели всех классов и вместе с другими мерами помочь «кольцам» выбраться из кризиса.

При длине 4520 мм концепт-кар крупнее и ТТ, и суперкара R8. Два спорткара Audi себе позволить точно не сможет, поэтому «цешка» станет преемницей обеих моделей. Если, конечно, получит продолжение.

Audi Concept C
Audi Concept C
Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Крышу прототипа можно сдвинуть электроприводом, превратив купе в таргу. Кокпит оформлен в минималистичном стиле. Центральный дисплей можно убрать внутрь панели, это решение на серийных Audi появилось давно.

Интерьер Audi Concept C
Интерьер Audi Concept C

Судя по фирменным изображениям, салон отделан тканью. Так сейчас модно: экологично и одновременно премиально.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

По имеющимся сведениям, Audi Concept C построен на той же электрической платформе, что и будущие Porsche 718 Cayman/Boxster. Правда, в свете невыдающихся продаж электромобилей обе машины могут переделать в гибриды. Но пока серийные перспективы прототипа туманны, в Audi решили не распространяться о его технических характеристиках.

  • Отчет с тест-драйва китайского пикапа Foton Tunland V9 опубликован тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Audi
Количество просмотров 2719
14.10.2025 
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Audi TT

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв