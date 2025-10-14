Так будет выглядеть преемник легендарного «немца»

Audi Concept C стал первым проектом нового шеф-дизайнера марки Массимо Фраскеллы

В конце 90‑х годов купе Audi TT ­удивило рынок необычным дизайном и оказалось весьма успешным, прожив три поколения.

Concept C вдохновлен им, а также гоночными болидами Auto Union тридцатых годов. Это – первый проект нового шеф-дизайнера марки Массимо Фраскеллы. Заданный стиль должен перейти на серийные модели всех классов и вместе с другими мерами помочь «кольцам» выбраться из кризиса.

При длине 4520 мм концепт-кар крупнее и ТТ, и суперкара R8. Два спорткара Audi себе позволить точно не сможет, поэтому «цешка» станет преемницей обеих моделей. Если, конечно, получит продолжение.

Audi Concept C

Крышу прототипа можно сдвинуть электроприводом, превратив купе в таргу. Кокпит оформлен в минималистичном стиле. Центральный дисплей можно убрать внутрь панели, это решение на серийных Audi появилось давно.

Интерьер Audi Concept C

Судя по фирменным изображениям, салон отделан тканью. Так сейчас модно: экологично и одновременно премиально.

По имеющимся сведениям, Audi Concept C построен на той же электрической платформе, что и будущие Porsche 718 Cayman/Boxster. Правда, в свете невыдающихся продаж электромобилей обе машины могут переделать в гибриды. Но пока серийные перспективы прототипа туманны, в Audi решили не распространяться о его технических характеристиках.

Отчет с тест-драйва китайского пикапа Foton Tunland V9 опубликован тут.