25-летняя история Audi ТТ закончилась сборкой последнего экземпляра в Венгрии

В Сети обнародовано фото последнего Audi TT — выпуск модели официально прекращен

Немецкий автопроизводитель Audi завершил выпуск модели TT, история которой началась 25 лет назад. Компания обнародовала снимки последнего автомобиля. На его капоте красовался венок, а на лобовом стекле надпись «18.02.1998 – 10.11.2023» — годы существования марки, и цифра 662 762 (совокупное количество выпущенных автомобилей).

Дебют Audi ТТ состоялся в ходе Франкфуртского автосалона в 1995 году, а массовые продажи модели в виде купе начались в 1998 году. Через год, в 1999-м, с конвейера сошел родстер. Теперь, спустя более 25 лет производства, работники завода собрали последний Tourist Trophy на заводе Audi в Дьере в Венгрии.

Всего в период с 18 февраля 1998 года по 10 ноября 2023 года Audi выпустила 662 762 автомобиля. Последним стало купе TTS с бензиновым двигателем объемом 2,0 л с турбонаддувом и полным приводом Quattro. На фоне доминирования кроссоверов и внедорожников удивительно, что TT удалось продержаться в этом автомобильном мире четверть века.

Прощальная кампания стартовала в начале 2023 года, в феврале руководство Audi официально объявило, что спорткар уже совсем скоро станет историей. В октябре концерн Audi презентовал новейшую версию TT, которую выпустят лимитированной серией всего в 25 автомобилей. Затем с конвейера сойдет последняя спецверсия Audi TT Roadster Final Edition. При этом в руководстве допустили, что однажды TT может вернуться в качестве электромобиля, но это будет уже другая история.

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Источник: ixbt.com