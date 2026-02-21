Пока цены растут, на эти кроссоверы дают скидки до 900 тысяч

Топ-3 кроссоверов с самыми большими скидками в России

Начало 2026 года в России принесло не только очередной рост цен на новые машины, но и довольно выгодные предложения от ряда брендов. Вопреки общей тенденции некоторые дилеры не просто сохранили старые акции, а даже усилили их, запустив дополнительные дисконтные программы. Получается, прямо сейчас можно найти кроссовер с очень привлекательной скидкой – вот несколько конкретных вариантов.

Seres M7: гибрид с максимальной скидкой

Самые крупные уступки в цене сегодня делает марка Seres. Их гибридный кроссовер M7 можно купить со скидкой в целых 900 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает полноприводную пятиместную машину с мощным силовым агрегатом на 439 лошадиных сил и очень богатой комплектацией. По замыслу производителя, этот китайский гибрид должен соревноваться с европейскими премиум-моделями вроде Jaguar F-Pace или Mercedes-Benz GLC. С учетом дисконта минимальная цена на Seres M7 сейчас начинается от 6 090 000 рублей.

Seres M7

Bestune T90 и JAC JS6: другие выгодные варианты

Еще одну существенную экономию предлагает Bestune на своем флагманском кроссовере T90. На него действует дисконт в 700 тысяч рублей, причем акция распространяется как на модели 2024-го, так и 2025 года выпуска. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 252 л. с. и полным приводом. По габаритам он близок к популярным японским SUV, таким как Nissan X-Trail. После применения скидки цена T90 стартует от 3 192 000 рублей.

Bestune T90

Менее мощный, но зато самый доступный вариант в этой подборке – переднеприводный JAC JS6 с 1,5-литровым двигателем на 174 л. с. На него тоже действует скидка, которая позволяет снизить ценник до 2 464 000 рублей. В общем, несмотря на общий рост цен, рынок все еще оставляет пространство для выгодной покупки, если знать, где искать.

JAC JS6

