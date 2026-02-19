Более 800 участников и 80 спикеров: на форуме ForAuto-2026 обсудят будущее авторынка

На ForAuto-2026 участники авторынка расскажут о планах на этот год

До масштабного зимнего форума ForAuto-2026, который посвящен трендам и прогнозам российского авторынка, осталась всего неделя.

Мероприятие состоится уже 26 февраля, и его организатор – агентство «Автостат» – планирует собрать более 800 гостей. Стратегическим информационным партнером форума выступит издательский дом «За рулем».

Программа форума разделена на несколько тематических блоков, и за день перед гостями выступит свыше 80 спикеров. Среди них будут не только аналитики, но и важные игроки рынка: производители, официальные дистрибьюторы и представители крупнейших дилерских центров, работающих с брендами, представленными в России.

Откроет деловую часть круглый стол, где участники подведут черту под итогами прошедшего года и дадут объективную оценку тому, что сейчас происходит на рынке. Эксперты также обсудят главные тренды и поделятся конкретными планами на 2026 год. В этой дискуссии заявлено участие представителей таких компаний, как АВТОВАЗ, Changan, «Слава Моторс Рус», Hongqi и «Амберавто».

Сразу после этого начнется дискуссионная панель с участием автодилеров. Тема у них самая что ни на есть практическая: что именно продавать в 2026 году, как это делать эффективно и на какого покупателя рассчитывать. Своим опытом здесь поделятся представители Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), группы компаний «АвтоСпецЦентр», компании Pango Cars, группы «Панавто» и другие участники рынка.

Отдельный блок программы организаторы выделили под сегмент коммерческого транспорта. В этой сессии выступят представители бренда Dongfeng, компании «Смарт Тракс», дистрибьютора «ГТС Дистрибуция» и прочих игроков этого сектора. Кроме того, в рамках форума запланирована специальная сессия, посвященная электромобилям и гибридам – одним из самых обсуждаемых сегментов рынка. Здесь в качестве спикера заявлен представитель компании Evolute, который расскажет о развитии «зеленых» технологий.

