На автозаводе «Моторинвест» обрушилась крыша: раскрыты причины

По факту обрушения цеха на автозаводе в Липецкой области возбудили уголовное дело

На автозаводе «Моторинвест» в Липецкой области рухнула кровля одного из цехов. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, под завалами оказались люди – шестерых уже извлекли спасатели. Еще двое, как уточнил глава области, сами вышли на связь по телефону, и к ним сейчас пробиваются.

Предварительно причиной трагедии назвали огромную массу снега, скопившуюся на крыше. В самом «Моторинвесте» подтвердили эту версию, сославшись на аномальные для региона осадки, выпавшие за последние сутки. При этом в компании заверили, что работы по очистке кровель велись постоянно.

Обрушение произошло в зоне комплектации цеха сварки, который только строился и должен был заработать в апреле 2026 года. Все найденные сотрудники, по данным предприятия, находятся в сознании, им оказывается медицинская помощь. Компания пообещала поддержку как самим пострадавшим, так и их семьям.

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения крыши автосборочного цеха в Липецкой области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СКР, сообщили в СК РФ по Липецкой области.

Производство на заводе

На этом предприятии, кстати, собирают автомобили двух марок – российский электробренд Evolute и китайский Voyah, в чьих линейках преобладают гибриды и электрокары. Производство Evolute запустили в Липецкой области еще в 2022 году, а сборку Voyah наладили только в начале 2025-го.

