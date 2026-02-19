Стала известна доля легковых автомобилей в лизинге сегодня

Альфа-Лизинг: доля легковых автомобилей с пробегом в лизинге составляет 56%

Компания Альфа-Лизинг сообщает, что по итогам 2025 года 30% всей лизинговой техники в стране – с пробегом. Этот показатель – абсолютный максимум за последние три года, и он почти вдвое превышает цифры 2024-го. Рынок подержанной техники лизинге за год вырос на 19%.

При этом доля легковых машин составила 56%, грузовиков – 18%, легкового коммерческого транспорта – 16%, а прицепов и полуприцепов – 7%. Доля китайских брендов составляет 39%, в то время как российских – 35%.

Причин большого парка подержанной техники несколько. Во-первых, на рынок хлынул огромный объём стоковой техники, которую распродают на льготных условиях. Во-вторых, свою роль сыграло развитие инфраструктуры: открытие хабов в крупных городах, появление удобных онлайн-площадок и цифровых сервисов для учёта. В итоге доля легковых авто с пробегом в лизинге подскочила до 24%, что на 11 п. п. выше, чем годом ранее.

В сегменте легкового транспорта с пробегом продажи Альфа-Лизинг взлетели на 73%, а компания закрепилась на рынке с долей в 12%. Чаще всего в лизинг брали модели Haval, Chery, Geely, Kia и Lada. Лёгкий коммерческий транспорт тоже показал заметную динамику: доля подержанных машин здесь выросла до 15%, а продажи компании в этом сегменте прибавили 72%. Здесь в фаворитах оказались ГАЗ, Lada, Sollers, УАЗ и JAC.

Но настоящим рекордсменом стал грузовой транспорт. Здесь больше половины всех новых лизинговых договоров – а именно 52% – пришлось на технику с пробегом. Продажи Альфа-Лизинг в грузовом сегменте выросли более чем на 40%, а доля компании достигла 13%. В топе марок – Shacman, КАМАЗ, Sitrak, Тонар и FAW.

Максим Агаджанов, управляющий директор ГК Альфа-Лизинг:

– Рост доли техники с пробегом в лизинге – это не случайность, а результат рыночных условий. Высокая ключевая ставка, удорожание новых автомобилей и существенный объём изъятой техники сформировали предложение, которое рынок не может игнорировать. По нашей оценке, общий сток на конец 2025 года достиг 50 тыс. единиц.

В 2026 году ключевым фактором станет динамика денежно-кредитной политики. Но не меньшее значение имеет скорость адаптации участников рынка. Мы видим спрос на понятные, прозрачные и цифровые решения, и будем усиливать именно это направление», – отмечает управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов.

По результатам 2025 года, объёмы продаж поддержанной техники, включая и лизинг, и денежные сделки, компания Альфа-Лизинг нарастила на 34%. Причём в новом розничном лизинге доля машин с пробегом резко увеличилась с 14% до 31%, причём 70% таких сделок были оформлены через повторный лизинг. По итогам года на компанию пришлось 12% рынка, что сделало её одним из явных лидеров в этой нише.