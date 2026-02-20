#
Эти марки машин хвалят в Сети чаще всего: назван лидер

Sidorin Lab: Toyota лидирует в рейтинге репутации автопроизводителей

Агентство Sidorin Lab назвало автопроизводителя с самой сильной репутацией по итогам прошлого года. Победителем второй ежегодной премии Reputation Leaders в этой категории снова стала Toyota.

Серебро рейтинга досталось Kia, а бронза – BMW. Всего в списке оценивали тридцать брендов, причем в тройке лидеров не оказалось ни одной китайской марки – в прошлом году они были значительно выше. Лучший среди них, Chery, теперь занимает лишь седьмую строчку, хотя год назад был вторым. Участников отбирали на основе данных «Автостата» о продажах за 2025 год.

Как оценивали репутацию брендов

Эксперты анализировали не только объемы продаж. Они смотрели на популярность марок в соцсетях и СМИ, на то, что о них пишут в поисковой выдаче «Яндекса» и Google. Учитывали также количество и содержание отзывов на специализированных площадках и активность официальных страниц компаний.

Чтобы сравнение брендов разного калибра было честным, использовали систему нормализации данных. По сути, все показатели приводили к единой шкале, что позволило уравнять шансы крупных игроков и более скромных.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  «Известия»
