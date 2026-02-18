#
18 февраля
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
18 февраля
18 февраля
Знакомый семейный кроссовер Kia снова можно купить в России: цены доступны

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Kia Sportage по цене от 3 млн рублей

Kia Sportage снова можно купить в России, причем его цена порой оказывается ниже, чем у актуальных китайских моделей. Машины продолжают завозить параллельным импортом из нескольких стран, а на одном из популярных сайтов объявлений обнаружено более сотни предложений.

Kia Sportage
Kia Sportage

Московский частный продавец, например, готов под заказ привезти переднеприводный Sportage за 3 млн. В объявлении указан двигатель 2.0 литра на 236 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом, но конкретная комплектация и фото не приведены.

А вот во Владивостоке за те же деньги предлагают машину из наличия, но уже полноприводную. Её оснастили атмосферным 2,0-литровым мотором на 150 сил и шестиступенчатым автоматом. Продавец уточняет, что в стоимость включён утильсбор, а в списке опций – красно-чёрный кожаный салон, руль с кожей, камера кругового обзора, электропривод багажника и двухзонный климат-контроль.

В Новосибирске за 3 млн рублей тоже готовы привезти под заказ 150-сильную версию, но с передним приводом и чёрным кожаным салоном. Чуть дороже оценили другие варианты: в Тюмени за 3,19 млн предлагают кроссовер с 1,6-литровым турбомотором на 180 сил, роботизированной коробкой и передним приводом. Компания из Перми готова доставить новую Kia Sportage за 3,21 млн рублей.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

Под заказ машину можно найти во множестве российских городов. Предложения из наличия, судя по объявлениям, начинаются от 3,45 млн рублей. Такие автомобили есть в продаже в Екатеринбурге, Уфе, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Севастополе и других городах.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 13
18.02.2026 
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32