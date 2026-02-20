Россияне стали быстрее копить на машину: свежий рейтинг доступности авто

#
Аналитики Авто.ру и hh.ru подвели итоги обновленного Индекса доступности автомобилей и выяснили, что к началу 2026 года приобрести подержанную машину россиянам стало заметно легче, чем полгода назад.

Главная причина – зарплаты растут чуть быстрее, чем цены на вторичном рынке.

Согласно расчетам экспертов, если в июле прошлого года на популярный седан Lada Vesta с пробегом среднестатистическому работнику пришлось бы откладывать 12,4 медианных зарплат, то теперь достаточно 11. Еще выигрышнее ситуация с иномарками: для покупки подержанного Hyundai Solaris вместо 15,1 зарплаты сейчас потребуется 13,5.

В денежном выражении Веста за полгода подешевела на 2,6% (до 1,05 млн рублей), а Солярис - на 2,3% (до 1,27 млн). При этом медианная зарплата в вакансиях подскочила на 9,5%, достигнув 92,4 тысячи рублей.

В региональном разрезе быстрее всех накопить на отечественную Lada Vesta могут жители Приволжского и Дальневосточного округов - им нужно меньше десяти зарплат. Тяжелее всего приходится на Северном Кавказе и юге страны: там на ту же машину уйдет больше 13 с лишним зарплат. Похожая картина и с иномарками: Hyundai Solaris доступнее всего для дальневосточников (10,6 зарплаты), а вот жителям Северного Кавказа для его покупки придется работать дольше всех - почти 18 месяцев.

К началу 2026 года вторичный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику: средний ценник на подержанную Lada Vesta опустился до 1,05 млн рублей (минус 2,6% к июлю), а Hyundai Solaris подешевел до 1,27 млн (падение на 2,3%). На этом фоне медианная зарплата россиян, по данным hh.ru, уверенно пошла вверх, прибавив 9,5% и достигнув отметки в 92,4 тысячи рублей.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
20.02.2026 
Фото:Depositphotos
