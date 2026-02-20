Владельцам Exeed TXL: программа «Помощь на дорогах» дополнена премиальными сервисами

#
20 февраля
20 февраля
20 февраля
Стал доступен расширенный сервис «Помощь на дорогах» для обновленного Exeed TXL

Премиальный бренд Exeed вывел на рынок обновленный среднеразмерный внедорожник TXL 2025 модельного года в комплектациях PRESTIGE 1.6T 7DCT IOV и FLAGSHIP 2.0T 8AT IOV, для которых стали доступны телематические сервисы Exeed Connect. Автомобили сочетают высокие стандарты премиум-класса, современный дизайн и инновационные технологии, обеспечивая уверенность и комфорт в ежедневной эксплуатации.

Exeed TXL
Обновленные версии внедорожника TXL оснащены полнофункциональной экосистемой умных решений Exeed Connect. Дистанционное управление через официальное приложение обеспечивает полный контроль над автомобилем: от запуска двигателя и управления люком с багажником до поиска на карте, проверки давления в шинах и управления обогревами и вентиляцией. Встроенная навигационная система на базе NaviKit SDK предоставляет информацию о реальной дорожной обстановке, камерах и дорожных работах, рассчитывая оптимальный маршрут. Функция обновления «по воздуху» позволяет обновлять программное обеспечение онлайн, а интегрированные сервисы VK обеспечивают музыкальное и видео сопровождение для комфорта пассажиров.

Exeed TXL
Владельцам Exeed TXL доступна комплексная программа «Помощь на дорогах», которая теперь дополнена премиальными сервисами для максимального комфорта в любой ситуации. Программа берет на себя решение как повседневных задач через услугу «Автоконсьерж» для обслуживания машины без визита в дилерский центр, так и экстренных вопросов в режиме 24/7. Круглосуточная поддержка включает выезд мобильной группы для оперативного решения проблем на месте – от запуска двигателя и подвоза топлива до замены колеса. А в случае ДТП к владельцу приедет аварийный комиссар для помощи в оформлении документов. Если же неисправность невозможно устранить на дороге, автомобиль будет эвакуирован к ближайшему дилеру в радиусе 200 км с предоставлением такси, а при необходимости длительного ремонта программа покроет расходы на проживание в гостинице до трех ночей и билеты до города проживания владельца в случае, если неисправность произошла в другом городе.

Exeed TXL
Для владельцев Exeed TXL также работает сервис «Подменный водитель», предназначенный для ситуаций, когда владелец не может самостоятельно управлять автомобилем. Услуга доступна по всей России в радиусе 20 км от границы города (в Москве – от МКАД) для всех владельцев со страховкой без ограничений на право управления.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Пресс-служба Exeed
Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Exeed
Количество просмотров 17
20.02.2026 
