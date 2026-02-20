#
Этот недорогой гаджет здорово выручит в трудной, но распространенной ситуации
20 февраля
Этот недорогой гаджет здорово выручит в трудной, но распространенной ситуации
Опубликован обзор автомобильного компрессора...
Эти иномарки россияне начали везти из-за рубежа после 1 декабря
20 февраля
Эти иномарки россияне начали везти из-за рубежа после 1 декабря
Эксперт Целиков рассказал, какие авто с мотором...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
20 февраля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новая Volga — сроки старта производства и продаж

Три модели возрожденного бренда Volga стартуют в серийном производстве во II квартале 2026 года. Машины будут собирать на конвейере в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.

Успейте оформить гараж: срок упрощенной регистрации хотят продлить

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Гаражную амнистию могут продлить. В Госдуму уже внесён соответствующий законопроект. Программа должна завершиться 1 сентября 2026 года. Парламентарии же предлагают сместить эту дату на 1 сентября 2031 года. Это необходимо из-за масштаба задачи — незарегистрированных объектов всё ещё очень много.

АВТОВАЗ оснастит кроссовер Azimut новой для автомобилей Lada функцией

В цехах АВТОВАЗа идет подготовка к серийному выпуску долгожданного кроссовера Lada Azimut, и теперь стало известно, что автомобиль впервые в истории марки получит штатную панорамную крышу с люком.

В России сертифицированы Omoda C5 и C7 под новым брендом Jeland

Кроссоверы Omoda C5 и C7 локального производства получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), следует из сертификационных документов. Сборку обеих моделей планируют наладить в Калуге на экс-заводе Volkswagen, где сейчас производят машины марки Tenet. В графе «марка» также фигурирует бренд Jeland, недавно представленный холдингом «АГР».

Пьяных водителей начнут выявлять по слюне: что это значит

Как сотрудники ДПС распознают пьяных водителей в потоке?

В МВД предлагают легализовать новые процедуры для проверки водителей. Речь идет о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 г. № 1882», которое даст полицейским право использовать показания специальных приборов во время предварительной проверки на дороге. Эти устройства могут обнаруживать не только пары алкоголя в выдохе, но и следы наркотиков в образце слюны.

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
20.02.2026 
