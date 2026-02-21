Китай заставит автопроизводителей вернуть физические кнопки в салон автомобиля

#
Китайские власти намерены законодательно вернуть в автомобили физические кнопки. Министерство промышленности и информационных технологий КНР готовит новые стандарты, которые фактически запретят управлять ключевыми функциями машины исключительно через сенсорный экран.

Речь идёт о самых важных системах: включении поворотников, аварийной сигнализации, переключении передач и вызове экстренных служб. Для них потребуются отдельные механические переключатели или кнопки, причём минимального размера – не меньше сантиметра на сантиметр. По сути, это прямой вызов тренду, который когда-то запустила Tesla, а теперь подхватили многие китайские производители электрокаров, – запихивать всё управление в один центральный планшет.

Причина проста: безопасность. Власти считают, что сенсорные экраны заставляют водителя отвлекаться от дороги, чтобы что-то найти в меню, а ещё они могут зависнуть или выйти из строя в самый неподходящий момент. Физическая же кнопка находится всегда на одном месте, её можно нащупать, не глядя, и она гарантированно сработает.

Попутно ужесточаются требования и к системам автономного вождения. Если такая система откажет, а водитель не отреагирует на запрос взять руль на себя, автомобиль обязан будет самостоятельно и безопасно остановиться.

Новые правила должны вступить в силу для всех новых автомобилей, выпускаемых с 1 июля 2026 года. Получается, у производителей есть чуть больше двух лет, чтобы пересмотреть дизайн интерьеров и вернуть водителям тактильное управление.

Источник:  CarNewsChina
