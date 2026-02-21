Стало известно, какие автомобили с пробегом россияне покупают охотнее всего

Pango Cars: 55% сделок на рынке б/у авто пришлось на машины дешевле 1 млн рублей

Специалисты автомобильной системы Pango Cars поделились январской статистикой по рынку подержанных машин. Выяснилось, что больше всего покупателей – 33% – остановили свой выбор на автомобилях в ценовой категории от 500 тысяч до миллиона рублей. В общем-то, именно этот диапазон до миллиона и остаётся главным для рынка, собирая в январе больше половины всех сделок – 55%.

На втором месте по популярности оказались совсем бюджетные варианты до 500 тысяч, их доля составила 22%. Это, по сути, подтверждает, что спрос на недорогие машины никуда не делся, особенно когда финансы у людей по-прежнему ограничены. Авто подороже, от 1 до 1.5 млн рублей, разобрали в 19% случаев. А вот сегменты 1.5-2 млн и свыше 2 млн рублей поделили 12% и 13% соответственно.

При этом многие покупки всё равно совершаются в кредит, хотя заёмные средства и нельзя назвать дешёвыми. Средняя сумма займа в январе составила 1.1 млн рублей, а ставка в среднем держалась на уровне 23.6% годовых. Обычно такой кредит растягивали на шесть лет. Почему же люди идут на такие условия? В реальности вторичный рынок сейчас – это часто единственная относительно доступная альтернатива новым автомобилям, цены на которые всё ещё кусаются. Чаще всего в кредит брали машины 2017 года выпуска – считается, что это лучший компромисс между ценой, состоянием и тем, за сколько авто потом можно будет продать.

Что касается возраста, то самыми ходовыми в прошлом месяце стали машины от 10 до 15 лет – на них пришлось 31% продаж. Практически не отстают автомобили 5-10 лет, их доля 30%. Более свежие авто моложе 5 лет заняли 21% рынка, а модели 15-20 лет – 15%.

Структура спроса по маркам кардинальных сюрпризов не преподнесла. Лидером остаётся Lada с 15% рынка. За ней идут корейские бренды: Kia (11%) и Hyundai (10%). Тройка самых популярных моделей января тоже знакомая: Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. Их успех объясняется просто: невысокие затраты на обслуживание, обширная сеть сервисов и предсказуемая стоимость при перепродаже.

В Pango Cars такой расклад называют рациональной моделью потребления. Покупатели фокусируются на оптимальном балансе цены и ресурса, выбирая машины 5-15 лет и укладываясь в бюджет до 1-1.5 млн рублей. По прогнозам экспертов, в 2026 году вторичный рынок и дальше будет стабилизировать отрасль, особенно на фоне дефицита новых авто. Спрос в массовом сегменте сохранится, при этом будет постепенно расти доля китайских марок. А если денежно-кредитная политика во второй половине года смягчится, можно ждать и активизации кредитных сделок.

«За рулем» можно читать и в MAX