Эти автомобили сейчас выгоднее всего везти в Россию из Китая

Эксперт Рогов назвал пять популярных иномарок для ввоза в Россию из КНР

По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, автомобили из Китая сейчас пользуются у россиян немалым спросом. По словам эксперта, выгоднее всего сейчас везти массовые авто японских и немецких марок в возрасте 3−5 лет с моторами до 160 л. с., для которых действует льготный тариф при расчете утильсбора.

В частности, одним из лидеров по ввозу стал седан Toyota Corolla с двигателем 1,2 литра – его цена составляет около 2 млн рублей. Не отстает и новый BMW X3 с турбированным мотором 1,5 литра и передним приводом, который обходится покупателям уже в 3,2 миллиона.

К популярным моделям эксперт также отнес хэтчбеки Audi A3 и Volkswagen Golf, а еще кроссовер Volkswagen Tiguan. Все они оснащены турбодвигателями объемом 1.4 литра, а их стоимость находится в коридоре от 2,2 до 2.,5 млн рублей. Причем Рогов подчеркнул, что рассчитывать на щедрую комплектацию при таком канале поставок не стоит – через Китай идут в основном машины с базовыми силовыми агрегатами.

Что входит в базовую комплектацию

Салон таких автомобилей обычно предельно аскетичен: простой руль без лишних кнопок, сиденья с тканевой обивкой, обычный кондиционер и механическая регулировка кресел. Опции вроде кожаной отделки, двухзонного климат-контроля или люка на крыше встречаются лишь в более дорогих версиях, которые ввозят реже.

Главным же недостатком, по мнению эксперта, становится почти полное отсутствие так называемого зимнего пакета. Особенно это касается моделей Volkswagen и BMW. В лучшем случае, как предупреждает Рогов, покупатель может получить подогрев передних сидений – но и на это лучше не рассчитывать заранее.

