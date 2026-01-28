2 л, 169 л. с.: этот японский кроссовер стоит чуть больше 2 млн рублей

В РФ в продаже появились кроссоверы Toyota Corolla Cross по цене от ₽2,2 млн

На российском рынке появилась интересная альтернатива таким автомобилям, как Toyota Corolla Cross. Помимо Chery Tiggo 7 Pro Max и его локализованного брата Tenet, а также Geely Cityray, теперь можно рассмотреть и Toyota Corolla Cross, которую ввозят в страну из Китая и Японии неофициально.

Самый доступный вариант – новый кроссовер китайского производства, который в январе предлагали за 2 225 000 рублей. По снимкам из объявления видно, что базовая комплектация здесь самое простое, что можно получить: тканевый салон, мультифункциональный руль из пластика и при этом есть запуск мотора кнопкой и электронный стояночный тормоз. Кроме того, применены литые диски и мультимедийная система с большой сенсорной панелью.

Технически этот вариант оснащен 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 л. с., на котором установлен бесступенчатый вариатор и привод только на передние колёса.

Версия с гибридной установкой, привезенная из Китая, стоит на 70 тысяч рублей дороже – 2 295 000 рублей. Там под капотом два мотора: бензиновый объемом 2 литра и электромотор мощностью 113 сил, вместе выдают 196 лошадиных сил и позволяют экономить топливо, расходуя около 4,56 литра на 100 километров по смешанному циклу.

Toyota Corolla Cross

Если хотите импорт из Японии, то за 2 500 000 рублей во Владивостоке можно заказать гибрид с передним приводом, где объем бензинового мотора – 1,8 литра, а его отдача составляет 98 л. с. В паре с ним идёт электродвигатель на 95 л. с. Можно найти и полноприводные варианты, которые при помощи дополнительного электромотора на задней оси (41 л. с., 84 Нм) обеспечивают новый уровень управляемости.

Примерно за 2 690 000 рублей в Подмосковье доступны гибридные версии с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 152 л. с. и вариатором e-CVT. Цены на бензиновые «атмосферники» в исполнении со 169 л. с. во Владивостоке стартуют от 2,8 миллиона рублей.

Toyota Corolla Cross

Также Toyota Corolla Cross в разных комплектациях и с разным приводом есть в наличии у дилеров и частных продавцов в ряде городов: Томске, Уфе, Хабаровске, Краснодаре, Иркутске, Якутске, Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде, Кемерово, Перми и Москве.

