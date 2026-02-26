Nexia R3: два жирных минуса модели, которые помогут сбить цену на вторичке
Автоэксперт Сергей Зиновьев отмечает, что Ravon Nexia R3 с пробегом, несмотря на родство с Chevrolet Aveo, с трудом находит новых владельцев.
Главные причины кроются в происхождении модели и ее капризном характере.
Восьмилетний автомобиль с пробегом около 120 тысяч км сегодня оценивают примерно в 600 тысяч рублей. Но даже демократичный ценник не спасает ситуацию.
Как отметил эксперт, хотя мотор у «узбека» неплох, общую картину портят ненадежный автомат GM и откровенно слабая стойкость кузова к коррозии. Причем это непредсказуемо: у одних экземпляров металл держится пристойно, у других – ржавеет на глазах.
Однако главный тормоз для продажи – репутационный.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, «За рулем»:
– Сама марка Ravon с ее невнятной внешней политикой не снискала у нас широкой известности, а запчасти для ее машин сегодня найти сложнее, чем китайские.
Между тем, более старая Nexia, которая Daewoo, до сих пор ходовой товар на вторичке.
О других седанах с пробегом, за которые можно выторговать хорошую скидку, читайте в полной версии материала.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм