AUDI E5 Sportback
26 февраля
Продажи AUDI без колец не идут: дилеры проводят распродажи
В КНР дилеры рекордно снизили цены на AUDI E5...
«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland
26 февраля
«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland
В Петербурге за восемь месяцев создали завод по...
Новый список машин для такси готов: подробности
26 февраля
Новый список машин для такси готов: подробности
Минпромторг передал кабмину обновленный список...

Nexia R3: два жирных минуса модели, которые помогут сбить цену на вторичке

Сергей Зиновьев раскрыл, почему Ravon Nexia R3 с пробегом плохо продается

Автоэксперт Сергей Зиновьев отмечает, что Ravon Nexia R3 с пробегом, несмотря на родство с Chevrolet Aveo, с трудом находит новых владельцев.

Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Главные причины кроются в происхождении модели и ее капризном характере.

Восьмилетний автомобиль с пробегом около 120 тысяч км сегодня оценивают примерно в 600 тысяч рублей. Но даже демократичный ценник не спасает ситуацию.

Как отметил эксперт, хотя мотор у «узбека» неплох, общую картину портят ненадежный автомат GM и откровенно слабая стойкость кузова к коррозии. Причем это непредсказуемо: у одних экземпляров металл держится пристойно, у других – ржавеет на глазах.

Однако главный тормоз для продажи – репутационный.

Ravon Nexia R3
Ravon Nexia R3

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Nexia R3: два жирных минуса модели, которые помогут сбить цену на вторичке

– Сама марка Ravon с ее невнятной внешней политикой не снискала у нас широкой известности, а запчасти для ее машин сегодня найти сложнее, чем китайские.

Между тем, более старая Nexia, которая Daewoo, до сих пор ходовой товар на вторичке.

Nexia R3: два жирных минуса модели, которые помогут сбить цену на вторичке

О других седанах с пробегом, за которые можно выторговать хорошую скидку, читайте в полной версии материала.

Алексеева Елена
Фото:Ravon и «За рулем»
Количество просмотров 34
26.02.2026 
Фото:Ravon и «За рулем»
Отзывы о Ravon Nexia (2)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ravon Nexia  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Понравилось, то что в бюджетной авто есть esp, abc, Дорожный просвет как раз для наших дорог, мультимедиа с громкой связью, интерьер приятный,
Недостатки:
очень шумная, на скорости больше 100 км появляется свист от наружних зеркал, в зимнее время не устойчива на дороге, и бензина потребляет больше чем по паспорту.
Комментарий:
В целом машина достойна и отрабатывает свои деньги. Бюджетная и для большого города самое то.
+2