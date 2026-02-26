#
>
Топ-10 моделей, которые можно купить на вторичке с максимальной выгодой

Даниил Шкурыгин перечислил авто с пробегом, подешевевшие более чем на 15%

Минувший январь принес заметное изменение цен на вторичном авторынке, сообщил коммерческий директор платформы «Авто.ру» Даниил Шкурыгин,

Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Специалист назвал модели, которые за год потеряли в стоимости более 15%, и тройка лидеров по этому показателю оказалась довольно ожидаемой. Сильнее всего подешевел просторный Mercedes-Benz V-Class, чья средняя цена уменьшилась на 1/5, остановившись у отметки 8,9 млн рублей.

Почти на 19,9% снизился ценник у популярного кроссовера Chery Tiggo 4 (теперь его можно найти в среднем за 1,2 млн), а замыкает тройку антилидеров Exeed LX с падением в 19,4%, до 1,8 млн рублей.

В десятку моделей с наиболее существенной уценкой также попали Haval Jolion, потерявший 17,8% стоимости, и флагманский Mercedes-Benz S-Class, который стал доступнее на 15,9%. Легендарный внедорожник Range Rover подешевел ровно на 15%, а вслед за ним расположились Exeed TXL (-14,6%), массивный Cadillac Escalade (-14,3%), народный Kia Rio (-14,1%) и стремительный Geely Coolray (-14%).

Nexia R3: два жирных минуса модели, которые помогут сбить цену на вторичке

Как пояснил эксперт, весь прошлый год рынок машин с пробегом жил в тренде постепенного снижения цен. Причиной тому стало перенасыщение вторички предложением от частных продавцов, которое росло быстрее, чем спрос. Однако январь 2026 года внес свои коррективы: впервые за долгое время обилие выбора перестало давить на ценники, и средняя стоимость подержанных авто начала понемногу расти.

