Чем обрабатывают дороги — реагенты проверили на безопасность!

Роскачество провело проверку 21 образца противогололедных реагентов

Исследование противогололедных материалов 21 торговой марки провело Роскачество.

Проверка шла по 15 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Образцы закупались как в рознице, так и онлайн, сообщает пресс-служба ведомства. За исключением одной торговой марки (ТМ), все реагенты, закупаемые россиянами для обработки придомовых территорий и загородных участков, показали эффективную работу при низких температурах, отмечают в Роскачестве. Превышений по радионуклидам не выявлено.

При этом выявились несоответствия, а также проблемы, способные испортить имущество или ввести потребителей в заблуждение.

18 ТМ оказывают агрессивное воздействие на металл – превышение нормы в среднем в 3 раза;

10 ТМ наносят ущерб бетонным и цементным конструкциям: Master Road, «Витадор», «Огонь», BioNord, Rockmelt, Mr. Defroste, «Сила Суздаля», Goodhim, Barn, Nadzor.

15 ТМ не соответствуют требованиям законодательства: Uoksa, Gigant, BioNord, Rockmelt, Fertika, «Магия радуги», Mr. Defroster, «Сила Суздаля», Goodhim, Barn, Nadzor, «Девон», Master Road, Winters Active.

6 ТМ соответствуют требованиям, но недотянулись до опережающих стандартов Роскачества: «Алтын орда», Master Road, «Фабрика камня», «Витадор», «Огонь», «Руссоль».

Исследователи делают вывод, что ни один из товаров не может претендовать на российский Знака качества.

Кроме того, были выявлены нарушения маркировки:

15 торговых марок (Mr. Defroster, Gigant, BioNord, Winters Active, «Сила Суздаля», Goodhim, Rockmelt, Barn, Fertika, Master Road, Nadzor, «Девон», «Магия радуги», Uoksa) не соответствуют заявленной на упаковке температуре применения, по факту переставая работать при более высоких температурах.

6 ТМ («Сила Суздаля», Goodhim, Barn, Fertika, Nadzor, Rockmelt) – химсостав не совпадает с указанным на этикетке.

Еще один интересный вывод: стереотип о «разъедании» обуви противогололедными материалами в исследовании не подтвердился. Воздействие на натуральную кожу у всех образцов – в пределах нормы. Однако кристаллы соли могут механически повредить поверхность обуви и оставлять на ней разводы, отмечают в Роскачестве. Рекомендуется чистить и сушить обувь после контакта с реагентами.

