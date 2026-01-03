Соль и реагенты: как часто нужно мыть машину зимой

Автоэксперт Попов: За зиму нужно помыть автомобиль не менее четырех раз

Автоэксперт Дмитрий Попов подчеркнул важность использования воскового покрытия при зимней мойке автомобиля.

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Конечно, в зимний период машину моем почаще. В основном для того, чтобы смывать соль. Главное в этом деле не то, как часто, а как. В зимний период надо детально вымывать всё, и в конце было бы неплохо завершать мытье обработкой воском.

По его словам, воск создает тонкую пленку, которая защищает кузов от коррозии. Специалист советует мыть машину зимой четыре-пять раз, принимая во внимание погодные условия.

Если зима будет бесснежная, соль на дороги не привезут, и мытье может быть реже.

В случае снежной зимы с активным посыпанием дорог солью необходимо регулярно смывать загрязнения и очищать все полости автомобиля.

