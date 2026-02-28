#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?
28 февраля
Стартовала еще одна модификация нового КАМАЗа — для чего она создана?
КАМАЗ выпустил модификацию на шасси КАМАЗ-65951...
Идеально для постапокалипсиса: все самое интересное про бронеавтомобиль Выстрел
28 февраля
Идеально для постапокалипсиса: все самое интересное про бронеавтомобиль Выстрел
Эксперт рассказал об эволюции семейства...
Китай заставляет автопилоты думать, как человек: что ждет водителей в 2027 году
28 февраля
Китай заставляет автопилоты думать, как человек: что ждет водителей в 2027 году
МИТ Китая утвердил стандарты безопасности для...

Китай заставляет автопилоты думать, как человек: что ждет водителей в 2027 году

МИТ Китая утвердил стандарты безопасности для автономного вождения L3

Разработка первых в стране обязательных правил для беспилотных автомобилей завершена, сообщило издание CarNewsChina со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР. Эти нормы, которые начнут действовать с 1 июля 2027 года, фактически поднимут планку для систем так называемого условного автономного вождения.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Согласно проекту документа, опубликованному 12 февраля 2026-го, машины уровня L3 должны будут приблизиться по своим возможностям к уровню L4. Если водитель вдруг не отреагирует на запрос системы взять управление на себя, автопилоту придется самому искать выход.

Новый стандарт обяжет его уметь безопасно перестраиваться и парковаться так, чтобы не мешать другим – например, если человек за рулем внезапно потерял сознание. По сути, автомобиль получит инструкцию действовать в критической ситуации максимально разумно, снижая риски до минимума.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Еще одно жесткое требование – установка специального регистратора данных, этакого «черного ящика» для машин. Такая система, уже стандартизированная в Китае с января 2026 года, будет фиксировать все ключевые параметры работы автопилота.

Производителям дадут чуть больше года, 13 месяцев, чтобы привести всю выпускаемую продукцию в соответствие с новыми правилами. После этого продажа автомобилей, которые им не отвечают, окажется под запретом.

Рекомендуем
Когда по дорогам России поедут автомобили без водителей — названа дата

Любопытно, что китайские инициативы появляются на фоне общей мировой тенденции. Многие глобальные автобренды, наоборот, сворачивают или упрощают разработки сложных систем автономного вождения – во многом из-за их запредельной стоимости и сомнений в том, что обычные покупатели действительно в них нуждаются.

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 22
28.02.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0