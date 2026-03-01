#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Alfa Romeo 33 Stradale
1 марта
Редчайший классический спорткар выманили у вдовы коллекционера за тысячу рублей
Полиция расследует продажу Alfa Romeo 33...
JAC JS9
1 марта
Модельный ряд УАЗа пополнится совершенно новым рамным внедорожником
JAC JS9 выйдет на российский рынок во...
Toyota Fortuner
1 марта
Совершенно новую версию популярного «рамника» Toyota заметили на тестах
Toyota начала тесты нового Fortuner с...

В РФ привезут новый роскошный и мощный Cadillac с пятизонным «климатом»

В «Рольфе» анонсировали продажи 6-местного кроссовера Cadillac Vistiq

В России запланированы продажи новой модели Cadillac Vistiq , сообщили в дилерской сети компании «Рольф». Речь идет о поставках машин по параллельным каналам. Конкретные сроки начала ввоза и стоимость модели пока не названы.

Cadillac Vistiq
Cadillac Vistiq

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Cadillac Vistiq представляет собой полностью электрический полноразмерный кроссовер. Выход модели компания Cadillac анонсировала еще в 2023 году, а в продажу она поступила в 2025-м. Выпускают Cadillac Vistiq на заводе в Теннесси.

В движение он приводится двумя электродвигателями общей мощностью 624 л. с. (880 Нм). Запаса хода от одной зарядки аккумулятора NCMA (никель-кобальт-марганец-алюминий) емкостью 102 кВт·ч хватит на 480 км. Разгон с 0 до 96 км/ч займет 3,7 секунды.

Интерьер Cadillac Vistiq
Интерьер Cadillac Vistiq

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Салон новинки имеет посадочную формулу 2+2+2. Модель выделяет возможность использовать автомобиль как резервный источник энергии благодаря технологии Vehicle-to-Home (V2H). Также в списке опций – пятизонный климат-контроль, аудиосистема AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой пространственного звука Dolby Atmos, пневмоподвеска и 23-дюймовые колеса.

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Cadillac
Количество просмотров 23
01.03.2026 
Фото:Cadillac
Поделиться:
Оцените материал:
0