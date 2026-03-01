В РФ привезут новый роскошный и мощный Cadillac с пятизонным «климатом»
В России запланированы продажи новой модели Cadillac Vistiq , сообщили в дилерской сети компании «Рольф». Речь идет о поставках машин по параллельным каналам. Конкретные сроки начала ввоза и стоимость модели пока не названы.
Cadillac Vistiq представляет собой полностью электрический полноразмерный кроссовер. Выход модели компания Cadillac анонсировала еще в 2023 году, а в продажу она поступила в 2025-м. Выпускают Cadillac Vistiq на заводе в Теннесси.
В движение он приводится двумя электродвигателями общей мощностью 624 л. с. (880 Нм). Запаса хода от одной зарядки аккумулятора NCMA (никель-кобальт-марганец-алюминий) емкостью 102 кВт·ч хватит на 480 км. Разгон с 0 до 96 км/ч займет 3,7 секунды.
Салон новинки имеет посадочную формулу 2+2+2. Модель выделяет возможность использовать автомобиль как резервный источник энергии благодаря технологии Vehicle-to-Home (V2H). Также в списке опций – пятизонный климат-контроль, аудиосистема AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой пространственного звука Dolby Atmos, пневмоподвеска и 23-дюймовые колеса.
Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.
