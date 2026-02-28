Названо главное условие для стабильного роста российского авторынка

Сергей Целиков: доля доступных иномарок на рынке упала с 33% до 2% за десять лет

Р оссийский авторынок столкнулся с острой нехваткой бюджетных иностранных моделей, и эта ситуация стала одной из его главных проблем.

Об этом на конференции ForAuto-2026 заявил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если десять лет назад на подобные машины приходилась треть всех продаж, то сейчас их доля сократилась до смешных двух процентов. Речь идёт о некогда массовых моделях вроде Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo или Skoda Rapid. Именно они, по словам Целикова, раньше формировали рынок и гарантировали его стабильный рост.

Автопроизводителям, по сути, срочно нужны новые доступные предложения в своих линейках. Даже при нынешнем уровне спроса, возврат таких моделей мог бы ежегодно добавлять к объёмам рынка от 150 до 200 тысяч новых машин. Это серьёзная цифра, способная оживить всю отрасль.

