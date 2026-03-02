Уходят в отпуск: выпуск этих машин тайно остановили

Road＆Track назвал пять авто, производство которых приостановилось в 2026 году

Американский рынок электромобилей переживает непростые времена, и автопроизводители ищут нестандартные выходы. Вместо полного отказа от некоторых моделей они отправляют их в своеобразный творческий отпуск, фактически пропуская целый модельный год.

Главной неожиданностью стал шаг Volkswagen. Их микроавтобус ID. Buzz, который только-только добрался до Штатов в 2025 году, уже временно снят с конвейера. В компании дилерам объяснили, что на складах скопилось слишком много машин, и сейчас все силы брошены на их распродажу. По сути, бренд планирует перезапуск модели уже в 2027 году, начав с чистого листа.

Еще решительнее поступили в Dodge, отложив выпуск базовой электрической версии Charger Daytona R/T на неопределенный срок. Причем в 2027 году этой модификации тоже не будет – ее судьба под вопросом. Зато более мощный вариант Scat Pack продолжит продажи.

К похожей тактике прибег Hyundai, отправив в годичный простой Kona Electric. Причина та же – перепроизводство. На складах лежит достаточно машин 2025 модельного года, чтобы удовлетворить текущий спрос. Производство планируют возобновить только в июне, но сразу с обновленной версией 2027 года.

Audi выбрала иной путь. Их новые седаны и кроссоверы A6 и Q6 E-Tron просто перескочат через 2026 модельный год. Компания решила, что выпустит их сразу как модели 2027 года, но с уже доработанным и улучшенным программным обеспечением.

Самую сложную ситуацию, пожалуй, переживает Polestar. Из-за высоких пошлин на китайские авто, введенных при администрации Трампа, модель Polestar 2 практически исчезла с рынка США. Хотя ее официально не снимают с продаж, возвращения ждать стоит не раньше 2028 года, да и то в совершенно новом поколении.

