Раскрыл секрет, как заставить страховщиков заплатить за «убитую» машину по максимуму
9 марта
9 марта
9 марта
Раскрыл секрет, как заставить страховщиков заплатить за «убитую» машину по максимуму

Эксперт Остудин рассказал, как добиться справедливой выплаты при утрате машины

Эпоха, когда тотальным повреждением считалась только груда металла после лобового столкновения, прошла.

Сейчас автомобили напичканы чувствительной электроникой, и незначительный на первый взгляд удар способен обернуться такими затратами, что автомобиль проще списать.

Попадание автомобиля в «тоталь» – ситуация неприятная, но не безвыходная. Часто сумма, которую предлагает страховая компания, оказывается настолько скромной, что ее не хватит на покупку аналогичной модели на вторичном рынке. Однако добиться справедливости реально, и для этого необязательно сразу бежать в суд.

Секрет успеха кроется в деталях оценки так называемых годных остатков. Эксперт-практик по страхованию и управлению многопрофильными активами, владелец АО «СК "Астро Волга"» Ярослав Остудин поясняет, что страховщики часто опираются на усредненные базы данных, которые не учитывают реальный спрос на запчасти. Страховая берет рыночную стоимость автомобиля до ДТП и вычитает из нее стоимость уцелевших деталей и агрегатов.

Цена уцелевших деталей, заложенная в калькуляции, может быть завышена, что автоматически уменьшает выплату.

Чтобы оспорить это, водителю нужно самому провести мини-расследование: собрать скриншоты цен с разборок, реальные предложения о продаже битых авто и аукционные листы.

Вооружившись документами страховой компании и собственными доказательствами рыночной стоимости остатков, следует обращаться к финансовому уполномоченному. Эта процедура, обязательная с 2019 года, бесплатна и работает быстрее судебных тяжб.

Главное – не паниковать, а хладнокровно подтвердить свою позицию цифрами, ведь страховая компания оперирует именно ими, а не эмоциями.

Источник:  Lenta.ru
09.03.2026 
