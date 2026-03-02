Флагманский полноприводный кроссовер приятно подешевел: называем цены
Кроссовер Omoda C7 в марте подешевел на 230 тысяч рублей, причем во всех доступных комплектациях. Сама компания причины этого снижения не комментирует.
Теперь стартовая цена модели опустилась ниже важной психологической отметки в 3 млн рублей. За базовую версию сейчас просят 2 999 990 рублей. Полный привод и топовые опции, правда, обойдутся уже в 3 699 990 рублей.
Полностью прайс-лист на автомобиль выглядит так:
|Модель
|Комплектация
|Старая цена
|Новая цена
|Разница
|Omoda C7
|Joy
|3 169 000
|2 939 000
|– 230 000
|Lifestyle
|3 329 000
|3 099 000
|– 230 000
|Drive
|3 379 000
|3 149 000
|– 230 000
|Active
|3 529 000
|3 299 000
|– 230 000
|Supreme
|3 729 000
|3 499 000
|– 230 000
Продажи этого флагманского SUV в России стартовали еще в мае прошлого года. По габаритам машина сопоставима с Toyota RAV4, а на нашем рынке она чаще всего конкурирует с Haval F7 и Geely Atlas. Под капотом у C7 1,5-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом Getrag. Младшие версии – переднеприводные, а за доплату предлагается полный привод с электронно управляемой муфтой.
