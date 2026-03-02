Флагманский полноприводный кроссовер приятно подешевел: называем цены

Дешевле 3 млн рублей: бренд Omoda снизил цену кроссовера C7 в марте 2025 года

Кроссовер Omoda C7 в марте подешевел на 230 тысяч рублей, причем во всех доступных комплектациях. Сама компания причины этого снижения не комментирует.

Omoda C7

Теперь стартовая цена модели опустилась ниже важной психологической отметки в 3 млн рублей. За базовую версию сейчас просят 2 999 990 рублей. Полный привод и топовые опции, правда, обойдутся уже в 3 699 990 рублей.

Полностью прайс-лист на автомобиль выглядит так:

Модель Комплектация Старая цена Новая цена Разница Omoda C7 Joy 3 169 000 2 939 000 – 230 000 Lifestyle 3 329 000 3 099 000 – 230 000 Drive 3 379 000 3 149 000 – 230 000 Active 3 529 000 3 299 000 – 230 000 Supreme 3 729 000 3 499 000 – 230 000

Интерьер Omoda C7

Продажи этого флагманского SUV в России стартовали еще в мае прошлого года. По габаритам машина сопоставима с Toyota RAV4, а на нашем рынке она чаще всего конкурирует с Haval F7 и Geely Atlas. Под капотом у C7 1,5-литровый турбомотор на 150 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом Getrag. Младшие версии – переднеприводные, а за доплату предлагается полный привод с электронно управляемой муфтой.

