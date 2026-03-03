Этой зимой Москва сэкономила пассажирам наземного транспорта более 900 часов в пути

Столичные специалисты улучшили работу наземного транспорта зимой

Сотрудники столичной Службы управления наземным транспортом (ГКУ «Организатор перевозок») увеличили количество подвижного состава на 20 направлениях, что позволило сократить интервалы движения на 10% на самых востребованных маршрутах.

Кроме того, они помогли внести свыше 130 изменений в работе остановочных пунктов. В итоге в Москве появилось 26 новых остановок, 37 были перенесены ближе к важным социальным объектам, а 61 остановка была переименована для большего удобства пассажиров.

Также сотрудники службы скорректировали пути следования 34 маршрутов на период проведения строительно-монтажных работ в городе. Это позволило сохранить движение транспорта без перерывов.

Диспетчеры службы обработали более 17 тысяч нештатных ситуаций, включая случаи, возникшие во время сильных снегопадов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем надежность поездок пассажиров. Для этого в столице работает самая инновационная Служба управления наземным транспортом. Только за эту зиму ее сотрудники помогли москвичам и гостям города сэкономить свыше 900 часов в пути. Также наши специалисты сократили интервалы движения на наиболее востребованных маршрутах на 10%».

