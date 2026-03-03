Этой зимой Москва сэкономила пассажирам наземного транспорта более 900 часов в пути
Сотрудники столичной Службы управления наземным транспортом (ГКУ «Организатор перевозок») увеличили количество подвижного состава на 20 направлениях, что позволило сократить интервалы движения на 10% на самых востребованных маршрутах.
Кроме того, они помогли внести свыше 130 изменений в работе остановочных пунктов. В итоге в Москве появилось 26 новых остановок, 37 были перенесены ближе к важным социальным объектам, а 61 остановка была переименована для большего удобства пассажиров.
Также сотрудники службы скорректировали пути следования 34 маршрутов на период проведения строительно-монтажных работ в городе. Это позволило сохранить движение транспорта без перерывов.
Диспетчеры службы обработали более 17 тысяч нештатных ситуаций, включая случаи, возникшие во время сильных снегопадов.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем надежность поездок пассажиров. Для этого в столице работает самая инновационная Служба управления наземным транспортом. Только за эту зиму ее сотрудники помогли москвичам и гостям города сэкономить свыше 900 часов в пути. Также наши специалисты сократили интервалы движения на наиболее востребованных маршрутах на 10%».
