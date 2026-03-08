Пикап Caterpillar все-таки существует, но не такой автомобиль ждали фанаты

Автомобиль Caterpillar – этот просто переименованный грузовичок Ford Super Duty

Американский гигант строительной техники Caterpillar превратил слухи в реальность, выпустив пикап, но вместо монстра с дизельным сердцем публике представили перелицованный Ford с россыпью датчиков.

Долгие месяцы интернет будоражили картинки невероятного желто-черного пикапа с логотипом CAT. Сгенерированные нейросетями изображения обещали битву титанов: производитель бульдозеров вот-вот должен был бросить вызов Ford и Ram, создав собственный дизельный автомобиль. Слухи были настолько похожими на реальность, что даже представители Caterpillar намекали на работу над проектом.

Пикап Caterpillar

И вот выставке ConExpo в Лас-Вегасе (проходит с 3 по 7 марта) компания показала «тот самый» пикап. Правда, взглянув на него, фанаты были разочарованы – это же просто Ford Super Duty, на который щедро налепили шильдики CAT! Логотипы Ford даже остались на экране мультимедиа – никто даже не сделал попытки скрыть происхождение донора.

Зачем же это было нужно? Инженеры Caterpillar начинили стандартный кузов технологиями, которые нужны строителям: тут и станция для управления дронами, и система слежения за усталостью водителя, и умный ИИ-помощник. По сути, это мобильный штаб для начальника стройки.

Конечно, это не тот монстр, которого ждали. Caterpillar не пошел соперничатьс автогигантами, а просто сделал из уже существующей машины высокотехнологичный офис на колесах. Получилось практично, но без вау-эффекта.

Справка

Caterpillar Inc. – американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.