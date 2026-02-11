Российский рынок этих авто с пробегом в 2025 году продолжил рост

«Автостат»: продажи подержанных пикапов в РФ в 2025 году выросли на 4%

Рынок подержанных пикапов в России продолжает расти, хоть и не бьет рекордов. По итогам прошлого года, по данным агентства «Автостат», граждане купили 35,7 тысячи таких машин с пробегом. Это на 4% больше, чем годом ранее, хотя до абсолютного максимума 2021-го, когда было продано свыше 37 тысяч единиц, результат всё же немного не дотянул.

Почти каждый четвертый проданный подержанный пикап – Toyota. На эту марку пришлось 23,7% рынка, или 8,5 тысячи машин. Немного отстает Mitsubishi с долей более 18% и результатом в 6,5 тысячи штук. Вместе с УАЗом (4,4 тыс.), Great Wall (3,1 тыс.) и Volkswagen (2,2 тыс.) эти пять брендов контролируют около 70% всего сегмента подержанных пикапов.

Лидеры среди моделей

Безоговорочным лидером по-прежнему остается Toyota Hilux. Эту модель в 2025 году выбрали 7,4 тысячи покупателей вторичного рынка. Правда, Mitsubishi L200 отстает не сильно – 6,5 тысячи штук, что обеспечило ему вторую строчку. Тройку замыкает отечественный УАЗ Пикап с 4,4 тыс. проданных экземпляров.

В первую пятерку самых популярных моделей также вошли Volkswagen Amarok и Nissan Navara. Их результаты скромнее: 2,2 и 1,5 тысячи машин соответственно.

