АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
На машины для России продолжат ставить признанную опасной в КНР деталь

В GAC рассказали, как запреты на выдвижные ручки в Китае отразятся на новинках

С 1 января 2027 года в КНР запретят оснащать машины модными сейчас выдвижными дверными ручками.

Согласно новому национальному стандарту GB 48001−2026 авто должно предусматривать обязательное наличие механической системы открывания дверей как снаружи, так и из салона, независимо от работы электронных систем.

Но китайский автопром уже адаптируется. Как пояснил проекту Авто Mail Хэ Минь из GAC Motor, компания пойдет по пути дифференциации: для внутреннего рынка машины получат традиционные ручки в соответствии с новым законом, а на экспорт, в том числе в Россию, продолжат поставляться версии с выдвижными.

Таким образом, покупатели в РФ не потеряют доступ к современному дизайну, а производитель избежит лишних затрат на переделку моделей. То есть только что поступивший в продажу в РФ новый гибрид GAC S7 будет и дальше продаваться с выдвижными ручками.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:GAC
04.03.2026 
Фото:GAC
