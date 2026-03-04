На машины для России продолжат ставить признанную опасной в КНР деталь
С 1 января 2027 года в КНР запретят оснащать машины модными сейчас выдвижными дверными ручками.
Согласно новому национальному стандарту GB 48001−2026 авто должно предусматривать обязательное наличие механической системы открывания дверей как снаружи, так и из салона, независимо от работы электронных систем.
Но китайский автопром уже адаптируется. Как пояснил проекту Авто Mail Хэ Минь из GAC Motor, компания пойдет по пути дифференциации: для внутреннего рынка машины получат традиционные ручки в соответствии с новым законом, а на экспорт, в том числе в Россию, продолжат поставляться версии с выдвижными.
Таким образом, покупатели в РФ не потеряют доступ к современному дизайну, а производитель избежит лишних затрат на переделку моделей. То есть только что поступивший в продажу в РФ новый гибрид GAC S7 будет и дальше продаваться с выдвижными ручками.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм