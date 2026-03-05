Эти машины выгоднее всего ввозить из Южной Кореи

Эксперт Рогов назвал семь популярных иномарок для ввоза в Россию из Кореи

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов составил список подержанных автомобилей, ввоз которых из Южной Кореи в Россию остается экономически оправданным. В рейтинг вошли массовые модели корейских и немецких брендов возрастом 3-5 лет с моторами до 160 лошадиных сил – именно они попадают под льготный расчет утильсбора.

Как рассказал эксперт, одним из самых популярных вариантов являются седаны Kia K3 и Hyundai Elantra . Это технически близкие модели с двигателем 1.6 (123 л. с.) и вариатором. Их стоимость на корейском рынке составляет от 1,9 до 2,3 млн рублей.

В список также вошли Hyundai Sonata и Kia K5. Оптимальной версией эксперт считает модификации с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. с., агрегатированным с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на такие автомобили варьируются от 2,3 до 2,8 млн рублей.

Кроме того, выгодным приобретением эксперт назвал кросс-купе Samsung XM3 (известная в России копия Renault Arkana) – его можно привезти примерно за 1,8 млн рублей. Среди немецких моделей в рейтинг попали хетчбэк Volkswagen Golf (около 3 млн рублей) и седан Mercedes-Benz C-class (от 2,1 млн рублей).

Рогов отмечает, что большинство свежих автомобилей из Кореи имеют богатое оснащение: кожаную отделку, вентиляцию кресел, многозонный климат-контроль и панорамные крыши.

