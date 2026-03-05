АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Эти машины выгоднее всего ввозить из Южной Кореи

Эксперт Рогов назвал семь популярных иномарок для ввоза в Россию из Кореи

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов составил список подержанных автомобилей, ввоз которых из Южной Кореи в Россию остается экономически оправданным. В рейтинг вошли массовые модели корейских и немецких брендов возрастом 3-5 лет с моторами до 160 лошадиных сил – именно они попадают под льготный расчет утильсбора.

Чем автопроизводители хотят вас подкупить — на примере новинок этой весны

Как рассказал эксперт, одним из самых популярных вариантов являются седаны Kia K3 и Hyundai Elantra . Это технически близкие модели с двигателем 1.6 (123 л. с.) и вариатором. Их стоимость на корейском рынке составляет от 1,9 до 2,3 млн рублей.

В список также вошли Hyundai Sonata и Kia K5. Оптимальной версией эксперт считает модификации с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. с., агрегатированным с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на такие автомобили варьируются от 2,3 до 2,8 млн рублей.

Кроме того, выгодным приобретением эксперт назвал кросс-купе Samsung XM3 (известная в России копия Renault Arkana) – его можно привезти примерно за 1,8 млн рублей. Среди немецких моделей в рейтинг попали хетчбэк Volkswagen Golf (около 3 млн рублей) и седан Mercedes-Benz C-class (от 2,1 млн рублей).

Рогов отмечает, что большинство свежих автомобилей из Кореи имеют богатое оснащение: кожаную отделку, вентиляцию кресел, многозонный климат-контроль и панорамные крыши.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
05.03.2026 
