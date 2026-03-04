Hyundai Elantra в новом поколении изменилась до неузнаваемости

Hyundai Elantra CN8 2027: подробности о дизайне, габаритах и двигателях

Несмотря на отличные продажи нынешней модели, Hyundai уже вовсю готовит преемника Elantra. Восьмое поколение, известное пока под кодовым именем CN8, обещает стать не просто обновлением, а кардинальным шагом вперед – как в плане внешности, так и по части технологий.

Если сегодняшний седан выделяется резкими, почти гранеными линиями, то новый облик будет куда более солидным и, пожалуй, взрослым. На основе утекших в Сеть шпионских снимков издание Carscoops даже создало детализированный рендер. Судя по нему, спереди нас ждет тонкая светодиодная полоса, которая по краям плавно перетекает в характерные «бумеранги». Основные блоки фар расположатся ниже, по соседству с широким трапециевидным воздухозаборником. Сбоку внимание привлечет необычное остекление задней стойки, создающее модный эффект парящей крыши. Сзади же багажник украсит узкая световая полоса во всю ширину с вертикальными элементами по краям.

Hyundai Elantra CN8 2027

Внутри все изменится еще сильнее. Центральное место займет огромный дисплей новой мультимедийной системы PLEOS Connect, которая работает на базе Android Automotive OS. Отдельной цифровой «приборки» перед водителем почти не будет – ее сделают очень лаконичной. В систему встроят голосового помощника Gleo AI, понимающего команды на естественном языке. Кстати, дизайнеры не стали полностью отказываться от «физики»: ряд кнопок для управления климатом и основными опциями сохранится.

Габариты машины заметно вырастут. Длина увеличится на 55 мм, достигнув 4765 мм, а колесная база станет больше на 30 мм – теперь она составит 2750 мм. Ширина тоже прибавит, дойдя до 1855 мм. В общем, в салоне должно стать просторнее.

Силовые установки во многом позаимствуют у недавно представленного Kia K4. Базой послужит атмосферный 2.0-литровый бензиновый мотор на 147 лошадиных сил. Для тех, кто хочет больше динамики, будет турбированный вариант объемом 1.6 литра и мощностью уже 200 «лошадей». Не обойдётся и без гибридной версии, построенной вокруг того же 1.6-литрового двигателя. А вот флагманская модификация Elantra N получит форсированный 2.5-литровый турбомотор, чья отдача превысит 300 л.с.

Интерьер Hyundai Elantra CN8 2027

Причем абсолютно все версии, включая и спортивную «энку», будут оснащаться только одной коробкой передач – 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Механической трансмиссии в гамме больше не предусмотрено.

Официально новинку покажут в ближайшие месяцы, а на мировые рынки, включая американский, она попадет уже в начале 2027 года. Конкурировать обновленной Elantra, как и раньше, предстоит с Toyota Corolla, Honda Civic и Mazda 3.