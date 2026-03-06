#
Цены на подержанные автомобили в России поползли вниз

«Авито Авто»: средняя стоимость подержанного авто в РФ сократилась на 2,5%

Как сообщили аналитики «Авито Авто», по итогам трех зимних месяцев средняя стоимость подержанного авто сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 млн рублей.

Особенно это снижение ощутили поклонники корейского автопрома. Hyundai Solaris, который долгие годы держал планку, теперь в среднем стоит 948 тысяч рублей – это на 8,7% меньше, чем год назад. Ненамного отстал от него и другой популярный седан – Kia Rio, потерявший в цене 7,4%, его цена снизилась до 924 тысяч рублей.

Впрочем, подешевели не только «корейцы». Культовый японский Toyota Land Cruiser, всегда славившийся своей высокой остаточной стоимостью, стал доступнее на 7,7% – теперь его средний ценник составляет 4,6 млн рублей. А отечественная Chevrolet Niva и вовсе перешагнула психологический рубеж, потеряв 7,5% и оказавшись на отметке 485 тысяч рублей. В семействе Lida тоже есть свои антирекордсмены: универсал Largus подешевел на 8,6%, а его цена остановилась в районе 783 тысяч рублей.

Падение цен подогрело интерес покупателей. Эксперты отмечают небывалую активность пользователей: россияне всю зиму активно мониторили рынок в поисках лучших предложений.

Самыми популярными моделями в поисковых запросах стали народные любимцы – Lada Priora и Granta. В пятерку лидеров по просмотрам также вошли неприхотливая Lada 4x4 (Нива),Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Источник:  ПРАЙМ
