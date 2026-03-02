Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Исчерпанный ресурс: когда пробег намекает, что пора менять авто

Сергей Целиков: пик продажи авто наступает при пробеге 100–150 тыс. км

Согласно опросу, проведенному в Telegram-каналах «Автостат», пик «продажной» зрелости авто наступает при пробеге от 100 до 150 тысяч километров.

Такой вариант оказался самым популярным и набрал 33% голосов.

При этом каждый пятый (21%) автовладелец предпочитает не затягивать и избавляется от машины еще до 100 тысяч км.

А вот 17% водителей готовы терпеливо наматывать километры вплоть до 200 тысяч км.

Любопытно, что 12% респондентов исповедуют философию «до упора», эксплуатируя транспортное средство, пока оно вообще способно ездить.

Меньше всего оказалось самых нетерпеливых: лишь 4% готовы обновить парк уже на пробеге в 50 тысяч км, хотя раньше таких было значительно больше.

Как отмечает глава агентства Сергей Целиков в своем ТГ-канале, именно после 150 тысяч км даже при аккуратном вождении резко возрастают риски внезапных и дорогостоящих поломок.

Впрочем, итоговый вердикт часто выносит не столько статистика, сколько человеческий фактор, удача и особенности конкретной модели.

Источник:  Сергей Целиков - Автостат/Telegram
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
02.03.2026 
Фото:Depositphotos
