Названы самые дорогие автомобили на российском рынке

Интерьер Hyptec A800
9 марта
Чуть дороже Camry, но мощнее и просторнее — новый седан вышел на рынок
Концерн GAC представил на рынке Китая...
Интерьер Subaru Outback
9 марта
Subaru рассказала, почему превратила Outback из универсала во внедорожник
Outback стал кроссовером по требованию...
9 марта
Эксперт Мосеев перечислил пять самых дорогих...

Автоэксперт и бывший глава РОАД Олег Мосеев в своем Telegram-канале представил рейтинг самых дорогих новых машин, доступных для покупки в России. В список вошли исключительно китайские бренды, а стоимость моделей варьируется от 8,6 до 14,5 миллиона рублей.

Лидером рейтинга стал внедорожник M-Hero I. Даже с учетом прямой скидки от дистрибьютора в 1,5 миллиона рублей его цена составляет 14,5 млн рублей. На втором месте расположился Tank 700 Edition One стоимостью 13,1 млн рублей (без скидок).

Третью и четвертую строчку заняли гибридные кроссоверы бренда LiXiang: модель L9 оценивается в 11,4 млн рублей (скидка – около 600 тыс. рублей), а L7 – в 10 млн рублей (скидка 529,5 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров минивэн Wey Business Lounge, который предлагается за 8,6 млн рублей без каких-либо скидок.

Wey Business Lounge
Tank 700
M-Hero 1
Li L7
Li L9

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  телеграм-канал Олега Мосеева
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
09.03.2026 
Фото:Depositphotos
