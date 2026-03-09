Названы самые дорогие автомобили на российском рынке

Эксперт Мосеев перечислил пять самых дорогих машин на рынке РФ

Автоэксперт и бывший глава РОАД Олег Мосеев в своем Telegram-канале представил рейтинг самых дорогих новых машин, доступных для покупки в России. В список вошли исключительно китайские бренды, а стоимость моделей варьируется от 8,6 до 14,5 миллиона рублей.

Лидером рейтинга стал внедорожник M-Hero I. Даже с учетом прямой скидки от дистрибьютора в 1,5 миллиона рублей его цена составляет 14,5 млн рублей. На втором месте расположился Tank 700 Edition One стоимостью 13,1 млн рублей (без скидок).

Третью и четвертую строчку заняли гибридные кроссоверы бренда LiXiang: модель L9 оценивается в 11,4 млн рублей (скидка – около 600 тыс. рублей), а L7 – в 10 млн рублей (скидка 529,5 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров минивэн Wey Business Lounge, который предлагается за 8,6 млн рублей без каких-либо скидок.

