Удешевленную версию большого внедорожника представили в РФ
Местное представительство китайского производителя объявило о запуске гибридного внедорожника M-Hero I Limited Edition, специально подготовленного с учетом требований российских автолюбителей. Этот брутальный внедорожник получил расширенный набор опций, ориентированный на эксплуатацию в холодном климате.
Новая комплектация Limited Edition разработана на основе отзывов российских покупателей. В «зимний пакет» теперь включен подогрев руля, что обеспечивает дополнительный комфорт в холодное время года. Интерьер автомобиля продуман до мелочей: каждый элемент призван сделать поездки удобнее и технологичнее. Также в оснащение вошли доводчики на боковых дверях, которые повышают функциональность и удобство использования. Полностью русифицированное мультимедийное меню с поддержкой Apple CarPlay облегчает работу с системой развлечений и электронными помощниками.
Техническая часть внедорожника M-Hero I включает два электромотора, которые питаются от 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, выступающего в качестве генератора. В сумме электродвигатели выдают мощность в 544 лошадиных силы. Благодаря большому топливному баку объемом 84 литра машина способна пройти до 700 км без дозаправки по циклу WLTP.
Заказ на лимитированную версию M-Hero I можно оформить в любом официальном дилерском центре Voyah/M-Hero. Начальная цена автомобиля составляет 7 990 000 рублей.
