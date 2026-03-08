Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

Дайджест самых заметных новостей этой недели

Стартовали продажи кроссоверов Москвич М-линейки, известны версии и цены

Автозавод «Москвич» вывел на рынок две новые модели — пятиместный кроссовер M70 и семиместный M90, которые уже поступили в 60 дилерских центров бренда. В компании раскрыли версии и цены новинок.

Новый кроссовер российской сборки — известны сроки и цены!

Новый российский электромобильный бренд Umo запустил собственный сайт, тем самым раскрыв ряд перспективных деталей. Так, сроком старта продаж электрического кросс-хэтчбека на сайте указан апрель 2026 года, цена — 2,5 млн рублей.

В МВД доработали проект новых правил техосмотра и «подвинули» страховщиков

МВД завершило подготовку обновленной версии проекта правительственного постановления, которое ужесточит правила проведения технического осмотра с 1 сентября 2026 года. Документ призван бороться с недобросовестными операторами, которые оформляют фиктивные диагностические карты на машины, фактически не проходившие проверку.

Минпромторг опубликовал актуальный список разрешенных авто для такси

Министерство промышленности и торговли РФ представило обновленный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

Самый популярный в России кроссовер обновился: изменения и свежие цены

Китайский бренд Haval представил в России обновленную версию своего самого популярного кроссовера – модели Jolion . Как сообщила пресс-служба компании, внешность автомобиля осталась без изменений, однако инженеры и дизайнеры провели комплексную работу над салоном и технической начинкой.