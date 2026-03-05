20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

В МВД доработали проект новых правил техосмотра и «подвинули» страховщиков

МВД получит право блокировать работу недобросовестных операторов техосмотра

Министерство внутренних дел завершило подготовку обновленной версии проекта правительственного постановления, которое ужесточит правила проведения технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

Техосмотр-2026 – что изменится и сколько придется платить в разных регионах

Документ призван бороться с недобросовестными операторами, которые оформляют фиктивные диагностические карты на машины, фактически не проходившие проверку.

В случае выявления двух таких нарушений у компании в течение года полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков для лишения оператора аккредитации и отключения от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра.

Однако по новым правилам МВД сможет приостанавливать доступ к системе самостоятельно, не дожидаясь решения страховщиков.

В доработанной редакции документа также появился четкий механизм подачи жалоб для операторов, чей доступ к системе был заблокирован. Теперь компания сможет обжаловать отключение в течение 20 дней, направив электронное обращение через официальный сайт МВД. Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих дней с момента регистрации. По результатам проверки ГИБДД либо отклонит претензию, либо восстановит доступ к системе, если признает первоначальное решение об отключении необоснованным.

Geely Atlas стал доступнее — старт продаж новой версии без полного привода. Цена известна

Доработанный проект постановления предстоит оценить экспертам рабочих групп «регуляторной гильотины» при Аналитическом центре правительства.

На сегодняшний день процедура техосмотра для владельцев легковых автомобилей остается обязательной при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в их конструкцию.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
05.03.2026 
