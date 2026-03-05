В МВД доработали проект новых правил техосмотра и «подвинули» страховщиков

МВД получит право блокировать работу недобросовестных операторов техосмотра

Министерство внутренних дел завершило подготовку обновленной версии проекта правительственного постановления, которое ужесточит правила проведения технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

Документ призван бороться с недобросовестными операторами, которые оформляют фиктивные диагностические карты на машины, фактически не проходившие проверку.

В случае выявления двух таких нарушений у компании в течение года полиция направляет материалы в Российский союз автостраховщиков для лишения оператора аккредитации и отключения от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра.

Однако по новым правилам МВД сможет приостанавливать доступ к системе самостоятельно, не дожидаясь решения страховщиков.

В доработанной редакции документа также появился четкий механизм подачи жалоб для операторов, чей доступ к системе был заблокирован. Теперь компания сможет обжаловать отключение в течение 20 дней, направив электронное обращение через официальный сайт МВД. Срок рассмотрения жалобы составит 15 рабочих дней с момента регистрации. По результатам проверки ГИБДД либо отклонит претензию, либо восстановит доступ к системе, если признает первоначальное решение об отключении необоснованным.

Доработанный проект постановления предстоит оценить экспертам рабочих групп «регуляторной гильотины» при Аналитическом центре правительства.

На сегодняшний день процедура техосмотра для владельцев легковых автомобилей остается обязательной при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в их конструкцию.