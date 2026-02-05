#
Выбираете автошколу? Скоро ее репутация будет зависеть от аварий ее учеников

МВД представило критерии рейтинга автошкол

МВД обнародовало проект приказа, который окончательно определяет, по каким именно параметрам будут оценивать и ранжировать автошколы по всей стране.

По сути, это техническое наполнение закона о рейтинге, который приняли еще в ноябре 2025-го. Теперь ясно, что главными мерилами качества станут два блока показателей: результаты экзаменов в ГИБДД и статистика ДТП с участием недавних выпускников.

Оценку будут проводить раз в год, а итоги публиковать на сайте Госавтоинспекции. Первый такой отчет появится только в 2028 году, по итогам обучения за 2027-й. Критерии, правда, уже вызывают споры среди экспертов отрасли.

Ключевые параметры оценки

Одна группа показателей сфокусирована на экзаменах. Будут считать, какой процент учеников конкретной школы сдает теорию и практику с первого захода, а также какова общая доля проваленных попыток. Другая группа – куда более жесткая – касается аварийности. Автошколы станут оценивать по числу ДТП с пострадавшими или погибшими, которые совершили их выпускники, имеющие права менее двух лет. Эти цифры приведут к общему знаменателю – количеству на тысячу начинающих водителей.

В Госдуме уверены, что такой подход заставит учебные заведения ответственнее подходить к подготовке. Депутат Антон Немкин, к примеру, считает, что ориентация на реальные результаты, а не на формальности, должна стимулировать рост качества. С ним солидарен вице-президент Нацавтосоюза Антон Шапарин, который указывает на неприемлемо низкий процент сдачи с первого раза и отсутствие у многих школ реальных учебных результатов.

Мнения экспертов и риски

Однако представители самих автошкол смотрят на инициативу скептически. Алексей Нестеренко из Гильдии автошкол России напоминает, что подобная практика с публикацией результатов сдачи по МРЭО уже была, но не сработала. Большинство будущих водителей, по его словам, выбирают школу не по качеству, а по самой низкой цене, что провоцирует демпинг и сокращение часов обучения.

Елена Зайцева, президент Национального союза ассоциаций автошкол, и вовсе называет предложенные критерии необъективными. Она ссылается на исследования, согласно которым аварийность молодого водителя зависит в первую очередь от его возраста, опыта и личных качеств, а не только от обучения. Сдача экзамена, по ее мнению, – тоже показатель субъективный, сильно зависящий от стрессоустойчивости человека. Зайцева опасается, что рейтинг может спровоцировать недобросовестную конкуренцию и рост цен, а доверяющие ему клиенты могут пройти мимо действительно хороших школ.

Вместо статистики ДТП и экзаменов эксперты предлагают оценивать автошколы по классическим для образования параметрам: квалификации преподавателей, соблюдению лицензионных требований и отсутствию грубых нарушений в процессе работы. Но пока что, как следует из проекта МВД, ориентироваться будут именно на те данные, что есть в распоряжении ведомства.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
05.02.2026 
