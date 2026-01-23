Ученики автошкол вскоре смогут дистанционно изучать теорию

Автошколы России с 1 марта перейдут на дистанционное обучение

С 1 марта ученики автошкол смогут изучать теоретическую часть экзамена удаленно, сообщают официальные источники.

С этого момента у них появится шанс работать с учебными материалами через специальное программное обеспечение, которое будет отслеживать их посещаемость и успеваемость.

Тем не менее, автошколы сохранят право проводить занятия в привычном очном формате и не будут обязаны переходить на дистанционное обучение.

Помимо этого, будущих водителей позволят обучать не только в автошколах, но и в автопарках, на транспортных предприятиях и других организациях, имеющих профиль, соответствующий программе подготовки водителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»