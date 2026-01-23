Ученики автошкол вскоре смогут дистанционно изучать теорию
С 1 марта ученики автошкол смогут изучать теоретическую часть экзамена удаленно, сообщают официальные источники.
С этого момента у них появится шанс работать с учебными материалами через специальное программное обеспечение, которое будет отслеживать их посещаемость и успеваемость.
Тем не менее, автошколы сохранят право проводить занятия в привычном очном формате и не будут обязаны переходить на дистанционное обучение.
Помимо этого, будущих водителей позволят обучать не только в автошколах, но и в автопарках, на транспортных предприятиях и других организациях, имеющих профиль, соответствующий программе подготовки водителей.
