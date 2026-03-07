Экология
Kia объявила цены на свой новый семейный внедорожник с брутальным дизайном

Цены на внедорожник Kia Telluride 2027 года в США стартуют от 3,8 млн рублей

Kia Telluride 2027 модельного года наконец-то получил гибридную версию, и компания сразу раскрыла её стоимость для американского рынка. Цены начинаются с 48 035 долларов за базовую комплектацию EX, а за топовую X-Line SX Prestige придётся отдать 59 135 долларов. Это первая в истории модели гибридная силовая установка, полностью заменяющая прежний атмосферный двигатель V6.

Kia Telluride 2027
Kia Telluride 2027

Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

По сути, отказ от классического 3,8-литрового мотора позволил серьёзно увеличить отдачу. Новая система объединяет 2,5-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель, электромотор и батарею на 1,65 кВт·ч. Всё это работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Итоговые цифры впечатляют: 329 лошадиных сил и 459 Нм крутящего момента. Для сравнения, старый V6 выдавал 291 л.с., а даже новая базовая бензиновая турбоверсия – всего 274 л.с. Покупатели, кстати, смогут выбрать передний или полный привод.

Интерьер Kia Telluride 2027
Интерьер Kia Telluride 2027

Выходя на рынок, гибридный Telluride сразу попадает в зону жёсткой конкуренции среди больших семейных кроссоверов. Его прямыми соперниками в Штатах станут Hyundai Palisade Hybrid (от 45 760 долларов), Toyota Grand Highlander Hybrid (от 46 505 долларов) и подключаемый гибрид Mazda CX-90 PHEV, чья цена стартует от 52 025 долларов.

Источник:  Motor1
Фото:Kia
07.03.2026 
Фото:Kia
