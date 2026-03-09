#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Так можно было? В этом «китайце» нет самого противного автомобильного звука
9 марта
Так можно было? В этом «китайце» нет самого противного автомобильного звука
«За рулем» рассказал об особенностях...
Nokian Hakkapeliitta 01
9 марта
Новая резина Nokian умеет прятать «когти» в теплую погоду
Зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 01 выталкивает...
Haval F7 такси
9 марта
5 лет или до 2033 года: назван срок полного перехода на локализованные такси
Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах закона о...

Так можно было? В этом «китайце» нет самого противного автомобильного звука

«За рулем» рассказал об особенностях саунд-дизайна интерьера Jaecoo J8

На интересную особенность звукового дизайна салона Jaecoo J8 обратил внимание эксперт «За рулем» Константин Васильев – она из разряда «мелочь, а приятно».

Рекомендуем
В России выросли цены на популярный полноприводный семейный кроссовер

Он проехал на кроссовере по двору на пешеходной скорости, не пристегнув ремнь безопасности – так зачастую бывает, когда автомобиль нужно немного передвинуть, перепарковать на пару метров. Как правило, в этот момент раздается довольно резкий зуммер, сигнализирующий о ремне. Но не в Jaecoo! Премиум-кроссовер от Chery удивил: звук оказался достаточно громким, чтобы его воспринять, но при этом мелодичным, не вызывающим неприязни.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как считаете, приятный звук непристегнутого ремня должен быть в каждом автомобиле, а не только в премиальных? Или стоит оставить его раздражающим, чтоб как следует обращал на себя внимание даже в таких безобидных ситуациях?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
09.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jaecoo J8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв