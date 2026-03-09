Так можно было? В этом «китайце» нет самого противного автомобильного звука

«За рулем» рассказал об особенностях саунд-дизайна интерьера Jaecoo J8

На интересную особенность звукового дизайна салона Jaecoo J8 обратил внимание эксперт «За рулем» Константин Васильев – она из разряда «мелочь, а приятно».

Он проехал на кроссовере по двору на пешеходной скорости, не пристегнув ремнь безопасности – так зачастую бывает, когда автомобиль нужно немного передвинуть, перепарковать на пару метров. Как правило, в этот момент раздается довольно резкий зуммер, сигнализирующий о ремне. Но не в Jaecoo! Премиум-кроссовер от Chery удивил: звук оказался достаточно громким, чтобы его воспринять, но при этом мелодичным, не вызывающим неприязни.

Jaecoo J8

Как считаете, приятный звук непристегнутого ремня должен быть в каждом автомобиле, а не только в премиальных? Или стоит оставить его раздражающим, чтоб как следует обращал на себя внимание даже в таких безобидных ситуациях?