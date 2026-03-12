Москвич 5 — что сейчас с этим проектом?

Российская газета: проект кроссовера Москвич 5 официально закрыт

Автозавод «Москвич» отказался от локальной версии кроссовера JAC JS5 под названием Москвич 5, сообщает источник со ссылкой на менеджера по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлану Новицкую.

«Мы протестировали модель, поняли, что это не совсем то, что мы хотели бы предложить, потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям, поэтому мы закрыли проект. Вот сколько было произведено, столько и останется. Что же касается нескольких выпущенных машин, они дальше могут реализовываться. Либо они утилизируются, либо их можно выпустить на вторичный рынок, поскольку машины сертифицированы», – рассказала Новицкая.

Москвич 5 из опытной партии

Известно,что «Москвич» успел выпустить несколько сотен экземпляров модели в рамках опытной партии – по сообщениям СМИ, часть этих машин поступила к дилерам бренда.

Габариты исходного JAC JS5 (он же Sehol X6) составляют 4505 x 1850 x 1698 мм, под капотом – 1.5 турбо на 136 или 174 л.с. в связке с вариатором и передним приводом. Москвич 5 должен был встать на ступеньку выше кросовера Москвич 3 (JAC JS4). Выше по иерархии располагаются лифтбек Москвич 6 (JAC Sehol A5) и кроссовер Москвич 8 (JAC X8 Plus).

Светлана Новицкая сообщила, что линейка Москвича на базе JAC будет развиваться («Москвич 3 точно останется») наравне со второй линейкой М, куда включены клоны моделей MG/Roewe.