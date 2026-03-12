Названы технические проблемы, мешающие ввести «справедливые» штрафы за парковку

Эксперт: «богатый безработный» сломает предложенную систему штрафов по доходам

В Общественной палате предложили привязать размер штрафа за парковку к кошельку нарушителя – больше получаешь, выше и штраф.

Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с Pravda.Ru назвал эту инициативу преждевременной. Сначала нужно навести порядок в существующей системе штрафов.

Он напомнил, что сегодня даже добросовестные водители часто не могут вовремя оплатить стоянку из-за «зависшего» приложения или не могут найти границы зоны парковки в сугробах. Пока человек разбирается с техническими неполадками, на него уже оформляют постановление.

Эксперт подчеркнул, что существующие штрафы и так чувствительны, а попытка сделать их «плавающими» породит новые несправедливости. Например, любитель дорогих авто, официально нигде не работающий, будет отделываться копеечными взысканиями.

По мнению Васильева, привязка к доходу была бы уместна для действительно опасных нарушений вроде превышения скорости, а не для парковки. Исправлять ситуацию он предлагает иначе: сначала сделать парковочное пространство понятным и удобным и только потом обсуждать, как именно штрафовать его пользователей.