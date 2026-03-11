#
Проверка на трезвость без выхода из авто: ГИБДД меняет правила

МВД: применение новых тестов сократит время общения водителей и сотрудников ДПС

Новый регламент МВД, который уже прошел общественное обсуждение и направлен в Минюст, позволит инспекторам проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики прямо в салоне автомобиля.

Водителю больше не нужно будет покидать свое место и садиться в патрульную машину: анализ выдыхаемого воздуха и тест слюны на запрещенные вещества будут делать на месте остановки. Если приборы покажут чистый результат, автомобилиста отпустят, в случае обнаружения следов алкоголя или наркотиков последуют традиционные процедуры освидетельствования у инспектора и врача.

Инициатива призвана решить сразу две задачи: ускорить проверки добросовестных водителей и дать сотрудникам ДПС объективные инструменты для выявления нетрезвых автомобилистов. Как пояснили в ГИБДД, полагаться только на визуальные признаки – запах, невнятную речь или цвет лица – не всегда эффективно, особенно при общении с водителями грузовиков, чьи кабины расположены высоко.

Эксперты Общественной палаты в целом поддержали идею, но обратили внимание на ряд моментов. Главный риск связан с чувствительностью тестов на наркотики – современное оборудование способно находить следы веществ, которые могли попасть в организм месяцы назад, например с лекарствами.

Поэтому общественники настаивают на введении минимальных допустимых порогов, чтобы под действие правил не попали трезвые водители. При этом отказ от экспресс-проверки станет для инспектора законным поводом направить автомобилиста на полноценное медицинское освидетельствование.

Алексеева Елена
Фото:freepik / jcomp
11.03.2026 
