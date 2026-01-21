Осторожно, попутчик! Мошенники внедряют ИИ в схемы с совместными поездками

В МВД предупредили о новой волне обмана на маршрутах из отдаленных городов

Сотрудники МВД России в начале 2026 года фиксируют всплеск мошеннических схем, связанных с сервисами совместных поездок.

Как сообщили «Известиям» в Управлении по борьбе с киберпреступностью, злоумышленники активно создают в соцсетях и мессенджерах приманку в виде выгодных предложений о попутчиках, выбирая для этого маршруты из труднодоступных населенных пунктов.

После того как потенциальная жертва откликается, диалог оперативно переводят в Telegram, где под видом ссылки для бронирования и предоплаты пересылают фишинговую страницу. Цель мошенников - похитить банковские данные пользователя. Правоохранители призывают россиян проявлять особую осторожность и бронировать поездки только через официальные сервисы проверенных перевозчиков.

Эксперты отмечают, что тема совместных путешествий идеально подходит для аферистов, поскольку сочетает в себе факторы срочности, высокого спроса и финансовой выгоды. В текущем году, по прогнозам специалистов, схемы станут значительно изощреннее. Мошенники начнут массово использовать нейросети для создания дипфейков – поддельных голосовых и видеообращений «водителей», а также внедрят продвинутых чат-ботов, способных вести долгую и правдоподобную беседу.

Кроме того, ожидается появление фальшивых платформ, имитирующих защищенные блокчейн-сервисы, и персонализированных предложений, основанных на данных из утечек. Все это сделает мошеннические ловушки крайне убедительными.

Для безопасности специалисты настоятельно рекомендуют никогда не переходить для обсуждения деталей поездки из официальных приложений в мессенджеры, не вносить предоплату по прямым ссылкам от «попутчиков» и всегда критично оценивать подозрительно низкие цены. Также важно проверять историю и отзывы в профиле водителя, а для надежности использовать антивирусные решения, способные блокировать фишинговые сайты.

