За что судят 18 сотрудников автосалона? Ответ – в деталях договора, который подписывали клиенты

В Удмуртии судят 18 работников автосалона, похитивших у клиентов 144 млн рублей

В Удмуртии завершено расследование громкого уголовного дела в отношении 18 сотрудников автосалона, обвиняемых в крупном мошенничестве.

Преступная схема работала на протяжении семи месяцев. Мошенники размещали в интернете привлекательную рекламу, предлагая автомобили по заниженным ценам, с выгодным обменом по системе trade-in, а также различные бонусы.

Однако после подписания договоров купли-продажи клиенты обнаруживали, что реальная стоимость машины оказывалась гораздо выше обещанной.

При обмене на условиях «трейд-ин» аферисты покупали у клиентов машины за бесценок, обещая компенсировать это скидкой на новый автомобиль. Однако потом в договоре купли-продажи это не учитывалось. Покупателям также навязывали дополнительные платные услуги, которые изначально преподносились как бесплатные.

В результате такой деятельности пострадали 75 человек из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края и Кировской области. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 144 миллионов рублей.

Деятельность аферистов была пресечена совместными усилиями сотрудников управления уголовного розыска МВД по Удмуртии и Росгвардии. Благодаря оперативной работе весь материальный ущерб потерпевшим уже возмещен. На видео - рассказ одного из потерпевших.

Источник:  МВД Медиа
Алексеева Елена
21.01.2026 
