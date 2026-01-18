Новые мошеннические схемы: аферисты представляются администрацией автошколы

МВД предупредило о мошеннической схеме с обучением вождению

Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о новой мошеннической схеме, нацеленной на тех, кто проходит обучение вождению. Злоумышленники звонят от имени администрации автошколы и просят назвать код авторизации для записи на занятия, активации кабинета или подтверждения экзамена.

Как только код передан, мошенники начинают давить на жертву, имитируя взлом, сообщая о якобы утечке данных и представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждают «спасти деньги» или «участвовать в следственных действиях».

МВД уточняет, что мошенникам легко получить информацию об учениках, изучая открытые профили в соцсетях, чаты и публичные группы автошкол.

Кроме того, злоумышленники создают фальшивые Telegram-каналы и сайты образовательных организаций. Они предлагают «льготные места» или «раннюю запись» и требуют срочную предоплату на карту физлица. После перевода средств мошенники исчезают, а попытки оформить возврат используются для получения данных банковской карты.

В МВД призывают не выполнять указания незнакомцев, какими бы они не представлялись.

